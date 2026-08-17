Алиссон похвалил Жаке и Араухо

Жереми Жаке Голкипер "Ливерпуля" Алиссон высоко оценил игру новичков своей команды в лице Жереми Жаке и Рональда Араухо в предсезонном матче против итальянского "Комо".

Накануне "Ливерпуль" одержал победу 2:0 над "Комо" на "Энфилде" благодаря голам Коди Гакпо и дебютировавшего за клуб Жаке.

Этот матч был отмечен и дебютом арендованного у "Барселоны" Араухо, который заменил Жаке на второй тайм и тоже произвел сильное впечатление на Алиссона.

"Они оба сыграли действительно, действительно хорошо. Жереми замечательно провел первый тайм, он замечательно обращался с мячом, замечательно оборонялся, контролировал пространство позади и спереди себя. Отличная, отличная игра".

"Рональд тоже сыграл действительно хорошо в первом тайме. Наличие сильного центра обороны, в том числе в плане глубины, является очень хорошей вещью для команды. Мы нуждаемся в этом, если хотим побороться за трофеи в этом сезоне, а мы этого хотим, потому что таков настрой игроков "Ливерпуля".

"Также для них замечательно, что они играют бок о бок с Виргилом (Ван Дейком), поэтому я очень рад за них. Нам потребуются все игроки, и парни хорошо сыграли", — цитирует Алиссона официальный веб-сайт "Ливерпуля".





Метки Алиссон, Араухо, Жаке, Комо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2026 14:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 17.08.2026 15:59 # sausage
    Я тоже похвалил) Только Рональд вышел во втором.

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  2. largo-winch 17.08.2026 14:09 # largo-winch
    Арауджо нормально тащил

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