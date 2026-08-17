Калафьори: "Мой гол — на 70 процентов заслуга Льюис-Скелли"

Защитник Риккардо Калафьори поблагодарил своего партнера по "Арсеналу" Майлса Льюис-Скелли за результативную передачу в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".

Накануне "Арсенал" одержал победу 3:0 над "Сити", причем счет открыл уже на первой минуте, когда Льюис-Скелли роскошной передачей вывел на ворота Калафьори.



Калафьори был рад отличиться после столь удобного паса Льюис-Скелли, а также одержать столь уверенную победу.



"Это была столь важная проверка для нас. Трофей важен сам по себе, но было важно проверить наш дух после победного прошлого сезона. Такого рода игра близка к идеалу".



"Это был удивительный гол. Он очень помог команде... Я всегда стараюсь предлагать решения, но в данном случае пас Майлс был невероятен".



"Не каждый игрок может увидеть эту возможность для передачи между линий. Я стараюсь предлагать решения, а Майлс отдал мне идеальную передачу. На 70 процентов это его заслуга и на 30 процентов моя", — сообщил Калафьори TNT Sports.



