"Тоттенхэм" принял предложение "Ювентуса" по Викарио

"Тоттенхэм" принял предложение итальянского "Ювентуса" насчет голкипера Гульельмо Викарио.

"Ювентус" вернулся к варианту с Викарио после того, как у клуба из Турина сорвалось приобретение Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы".



Как сообщает The Athletic, "Тоттенхэм" уже согласился отпустить Викарио в аренду в "Ювентус" на сезон 2026/27 с опцией выкупа. Все стороны ожидают, что вскоре сделка будет заключена.



Переход в "Ювентус" позволит 29-летнему итальянцу вернуться на родину, которую он покинул в 2023 году, когда был куплен "Тоттенхэмом" у "Эмполи"за 20 миллионов евро (17.2 млн. фунтов).



Викарио был первым номером "Тоттенхэма" на протяжении своих трех сезонов в Северном Лондоне, сменив в этой роли Уго Льориса. Гульельмо оформил 29 "клин-шитов" в 117 матчах, включая победу 1:0 над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы в мае 2025.