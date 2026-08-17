"Интер" готовит новое предложение по Джонсу

Кертис Джонс Итальянский "Интер" собирается сделать еще одно предложение о покупке полузащитника Кертиса Джонса.

Накануне "Ливерпуль" одержал победу 2:0 над "Комо" в предсезонном матче, который Джонс пропустил, и это связано с сохраняющейся неопределенностью насчет будущего Кертиса.

Этим летом "Ливерпуль" уже отклонил несколько предложений "Интера" по Джонсу, однако talkSPORT утверждает, что вскоре клуб Серии А предпримет очередную попытку.

Этим летом "Интер" подписал уже двух партнеров Джонса по сборной Англии в лице Джона Стоунса и Джеда Спенса.

25-летний Джонс является собственным воспитанником "Ливерпуля", за который Кертис забил 22 гола в 228 матчах.





Метки Джонс, Интер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2026 11:00

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