"Интер" готовит новое предложение по Джонсу

Итальянский "Интер" собирается сделать еще одно предложение о покупке полузащитника Кертиса Джонса.

Накануне "Ливерпуль" одержал победу 2:0 над "Комо" в предсезонном матче, который Джонс пропустил, и это связано с сохраняющейся неопределенностью насчет будущего Кертиса.



Этим летом "Ливерпуль" уже отклонил несколько предложений "Интера" по Джонсу, однако talkSPORT утверждает, что вскоре клуб Серии А предпримет очередную попытку.



Этим летом "Интер" подписал уже двух партнеров Джонса по сборной Англии в лице Джона Стоунса и Джеда Спенса.



25-летний Джонс является собственным воспитанником "Ливерпуля", за который Кертис забил 22 гола в 228 матчах.