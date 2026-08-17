Гласнер обещает, что Гиббс-Уайт не покинет "Форест"

Главный тренер "Ноттингем Форест" Оливер Гласнер заявил, что полузащитник Морган Гиббс-Уайт не покинет клуб в это трансферное окно.

Как и прошлым летом, этим Гиббс-Уайта вновь связывают с уходом из "Форест". Например, недавно появились слухи, что "Манчестер Юнайтед" видит в Моргане преемника для своего капитана Бруну Фернандеша.



Однако Гласнер уверен, что Гиббс-Уайт останется. После продажи Эллиота Андерсона в "Манчестер Сити" за 116 миллионов фунтов владелец клуба с "Сити Граунд" Евангелос Маринакис решил больше никого не отпускать.



"После продажи Эллиота Андерсона мы дали ясно понять, что никто из наших игроков стартового состава не покинет клуб. Так обещал владелец, и никто из игроков не просился на выход из клуба".



"Эта тема ( насчет ухода Гиббс-Уайта) никогда не поднималась. Нам не нужно говорить об этом — это была договоренность без слов. Мы посмотрели друг другу в глаза, потому что мы хотим быть успешными. Если мы хотим сделать состав сильнее, нет смысла продавать основных игроков", — цитирует Гласнера Daily Mail.