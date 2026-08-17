"Ювентус" готовит предложение по Викарио

Итальянский "Ювентус" готовит предложение по голкиперу "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио.

Накануне вечером стало известно, что у "Ювентуса" сорвалось приобретение голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса, а в начале лета клуб из Турина не смог переманить Алиссона из "Ливерпуля".



Поэтому, как утверждает журналист Фабрицио Романо, "Ювентус" вернулся к варианту с приглашением Викарио и за последние 24 часа добился ощутимого прогресса в переговорах с "Тоттенхэмом".



"Ювентус" уже договорился с самим Викарио и теперь собирается направить "Тоттенхэму" предложение по аренде 29-летнего итальянца с опцией выкупа.



Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби уже подтвердил, что его первым номером в новом сезоне будет Антонин Кински, ранее в августе заключивший новый контракт, а на роль запасного голкипера "шпоры" пригласили Мартина Дубравку, поэтому Викарио просто не нужен лондонскому клубу.