"Ювентус" готовит предложение по Викарио
Итальянский "Ювентус" готовит предложение по голкиперу "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио.
Накануне вечером стало известно, что у "Ювентуса" сорвалось приобретение голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса, а в начале лета клуб из Турина не смог переманить Алиссона из "Ливерпуля".
Поэтому, как утверждает журналист Фабрицио Романо, "Ювентус" вернулся к варианту с приглашением Викарио и за последние 24 часа добился ощутимого прогресса в переговорах с "Тоттенхэмом".
"Ювентус" уже договорился с самим Викарио и теперь собирается направить "Тоттенхэму" предложение по аренде 29-летнего итальянца с опцией выкупа.
Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби уже подтвердил, что его первым номером в новом сезоне будет Антонин Кински, ранее в августе заключивший новый контракт, а на роль запасного голкипера "шпоры" пригласили Мартина Дубравку, поэтому Викарио просто не нужен лондонскому клубу.
17.08.2026 09:00
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если в Ювентусе был такой острый дифицит вратарский что пытаются подписать кого попало и откуда попало, то странно что они не зохотели Йоргенсена, при определённом расскладе он мог бы не плохо расскрыться в Италии учитывая что ему только 24 и по большому счёту пару неудачных эпизодов (в частности матч против ПСЖ часто вспоминают), в целом он был не плох что против Ливерпуля 1:1, что в победном матче на выезде с Астон Виллой 1:4. Да, ему немного не повезло, еще и собственный тренер через прессу начал поливать грязью, это подкашивает, любого. По факту проиграл Россениор, а всю вину удобно было спихнуть на Йоргенсона. Это было проще простого. Да, прямо сейчас возможно это не лучший вратарь в Европе, но не нужно торопиться ставить на нём крест учитывая его возраст. В 24 многие вратари еще в низший дивизионах бегают, а не в ЛЧ с ПСЖ играют.
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Всегда умиляло, как на эту Викариу постоянно надрачивали
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