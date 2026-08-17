Мареска призвал "Сити" поспешить с приобретениями
Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска призвал свой клуб как можно скорее совершить приобретения.
Накануне "Сити" потерпел поражение 3:0 от "Арсенала" в матче за Суперкубок Англии, причем значительно уступил "канонирам" не только по счету, но и по игре.
По слухам, "Сити" близок к покупке полузащитника "Лилля" Аюба Буадди. Мареска это не комментирует, но признает, что состав "горожан" нуждается в усилении.
"Он все еще игрок "Лилля". Но чем раньше они придут, тем лучше, и так в случае с любым новым приобретением, любым новым игроком. Потому что мы начинаем сезон Премьер-Лиги через неделю. И если они начнут работать с нами как можно раньше, так будет лучше, так они смогут понять нашу манеры игры".
Мы еще до матча понимали вещи, которые нам нужно сделать. Это не так, что мы проиграли матч, и теперь нам нужно что-нибудь предпринять. Мы бы не мыслили по-другому, если бы выиграли матч".
"Мы вполне ясно понимаем, что нам нужно предпринять, и мы определенно собираемся что-нибудь предпринять до закрытия окна", — цитирует Мареску Sky Sports.
17.08.2026 08:00
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Ну так 140 млн. евро, ты знаешь что тебе надо сделать. Торопишься? Делай. В Челси уже смирились с его уходом, так что, он ваш. Еще даже не известно, хорошего игрока ты купил или головную боль. Про это поговорим потом, а пока, можете забирать. Он даже в новой схеме кажется инородным. А вот Уортон, так бы не казался это точно. Можно об этом подумать. На эти деньги можно даже еще и Скотта взять из Борнмунта на лавочку самое то.
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С Энцо продуплили, а пока Нету с Густо есть шанс .
Не упустите
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