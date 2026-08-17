Артета впечатлен игрой "Арсенала" в матче за Суперкубок Англии

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что на него произвела сильное впечатление игра "канониров" в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".

Накануне "Арсенал" уверенно переиграл "Сити" со счетом 3:0, и это стало для Артеты определенным сюрпризом, ведь около трети игроков только на днях вернулись с летних каникул.



"Действительно хорошая игра на столь ранней стадии сезона. Было замечательно сыграть на таком уровне, показать такое желание и такую реакцию".



"Я по-настоящему впечатлен, и я сказал игрокам, что я с удовольствием наблюдал за их игрой".



"Я слегка удивлен, потому что в предсезонный период у нас было три разных группы (игроков). Восемь или девять вернулись только пять дней назад, чтобы пройти тестирование. Они тренировались два дня, и сыграть таким образом — это крайне впечатляет".



"Это говорит, как сильно игроки этого хотят, желанием и мастерством какого уровня мы обладаем", — цитирует Артету Sky Sports.