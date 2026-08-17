Светская хроника за понедельник

"Манчестер Сити" хочет Педру Нету. "Эвертон" лидирует в борьбе за Лиама Делапа. Пострадавший от Эдена Азара болбой заработает полмиллиарда фунтов. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Манчестер Сити" хочет купить вингера "Челси" Педру Нету, который также интересен "Аль-Хилялю". (talkSPORT)



Главный тренер "Реала" Жозе Моуриньо дал зеленый свет на приобретение полузащитника "Арсенала" Мартина Субименди. (TEAMtalk)



"Арсеналу" придется раскошелиться более чем на 60 миллионов фунтов для приобретения нападающего "Галатасарая" Виктора Осимхена. (Football Insider)



"Арсенал" лидирует в борьбе за полузащитника "Брайтона" Джека Хиншелвуда, оцениваемого в 51 млн. фунтов. (The Sun)



Вингер "Арсенала" Итан Нванери вызывает интерес у "Фулхэма", "Милана", "РБ Лейпциг" и дортмундской "Боруссии". (The Guardian)



"Ноттингем Форест" и "Кристал Пэлас" проявляют интерес к полузащитнику "Милана" Юссуфу Фофана, который не входит в планы главного тренера "россонери" Рубена Аморима. (Football Insider)



"Форест" вступил в борьбу за нападающего "Челси" Лиама Делапа. (talkSPORT)



В борьбе за Делапа лидирует "Эвертон". (TEAMtalk)



"Эвертон" интересуется полузащитником "Борнмута" Маркусом Тавернье. (Football Insider)



"Манчестер Юнайтед" ищет покупателя на защитника Харри Амасса за 7 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Ньюкасл" готовится предложить 47 млн. фунтов за грузинского нападающего "Вильярреала" Жоржа Микаутадзе, который также интересен "Барселоне". (Fichajes)



"Ньюкаслу" было сказано, что 50 млн. фунтов хватит для приобретения полузащитника "Тоттенхэма" Лукаса Бергвалла. (Daily Mail)



"Халл" близок к покупке нападающего "Панатинаикоса" Эндрюса Тетте за 21 млн. фунтов. (Ekrem Konur)



"Интер" пытается продать вингера Луиса Энрике, чтобы на вырученные деньги купить полузащитника "Ливерпуля" Кертиса Джонса за 34 млн. фунтов. (Corriere dello Sport)



Нападающий Коди Гакпо дал понять "Ливерпулю", что хочет уйти в "Тоттенхэм". (TEAMtalk)



Другое



Экс-защитник "Вест Бромвича и "Брайтона" Себастьян Поконьоли был назначен главным тренером сборной Шотландии вместо Стива Кларка. (Sky Sports)



Премьер-Лига запретила игрокам вытирать мяч полотенцем перед вбросами аутов. (The Sun)



В середине первого тайма предсезонного матча против "Байера" игроки "Ньюкасла" сменили форму из-за совпадения цветов с соперником. "Сороки" потерпели поражение 2:1. (BBC)



Назначенный вице-капитаном "Ньюкасла" Жоэлинтон пропустит минимум пару недель с травмой. (Daily Mail)



Бывший полузащитник "Арсенала" Фрасис Кокелен получил перелом глазного яблока в матче за "Лаваль" из второго французского дивизиона. (Daily Mail)



Трансферного гуру Фабрицио Романо забанили на Reddit за повторение контента других журналистов, чрезмерный спам и многократное повторение информации без реальных обновлений. (Ian Herbert)



Бывший болбой "Суонси", которого в свое время пнул Эден Азар, собирается продать свою водочную империю за 500 млн. фунтов. (Daily Mail)



По брачному договору, который Джорджина Родригес заключила с Криштиану Роналду, супруга экс-нападающего "Юнайтед" будет получать по 100,000 евро каждый месяц, а также в ее личную собственность перейдет дом в Мадриде. (Marca)