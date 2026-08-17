Светская хроника за понедельник
"Манчестер Сити" хочет Педру Нету. "Эвертон" лидирует в борьбе за Лиама Делапа. Пострадавший от Эдена Азара болбой заработает полмиллиарда фунтов. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.
"Манчестер Сити" хочет купить вингера "Челси" Педру Нету, который также интересен "Аль-Хилялю". (talkSPORT)
Главный тренер "Реала" Жозе Моуриньо дал зеленый свет на приобретение полузащитника "Арсенала" Мартина Субименди. (TEAMtalk)
"Арсеналу" придется раскошелиться более чем на 60 миллионов фунтов для приобретения нападающего "Галатасарая" Виктора Осимхена. (Football Insider)
"Арсенал" лидирует в борьбе за полузащитника "Брайтона" Джека Хиншелвуда, оцениваемого в 51 млн. фунтов. (The Sun)
Вингер "Арсенала" Итан Нванери вызывает интерес у "Фулхэма", "Милана", "РБ Лейпциг" и дортмундской "Боруссии". (The Guardian)
"Ноттингем Форест" и "Кристал Пэлас" проявляют интерес к полузащитнику "Милана" Юссуфу Фофана, который не входит в планы главного тренера "россонери" Рубена Аморима. (Football Insider)
"Форест" вступил в борьбу за нападающего "Челси" Лиама Делапа. (talkSPORT)
В борьбе за Делапа лидирует "Эвертон". (TEAMtalk)
"Эвертон" интересуется полузащитником "Борнмута" Маркусом Тавернье. (Football Insider)
"Манчестер Юнайтед" ищет покупателя на защитника Харри Амасса за 7 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Ньюкасл" готовится предложить 47 млн. фунтов за грузинского нападающего "Вильярреала" Жоржа Микаутадзе, который также интересен "Барселоне". (Fichajes)
"Ньюкаслу" было сказано, что 50 млн. фунтов хватит для приобретения полузащитника "Тоттенхэма" Лукаса Бергвалла. (Daily Mail)
"Халл" близок к покупке нападающего "Панатинаикоса" Эндрюса Тетте за 21 млн. фунтов. (Ekrem Konur)
"Интер" пытается продать вингера Луиса Энрике, чтобы на вырученные деньги купить полузащитника "Ливерпуля" Кертиса Джонса за 34 млн. фунтов. (Corriere dello Sport)
Нападающий Коди Гакпо дал понять "Ливерпулю", что хочет уйти в "Тоттенхэм". (TEAMtalk)
Другое
Экс-защитник "Вест Бромвича и "Брайтона" Себастьян Поконьоли был назначен главным тренером сборной Шотландии вместо Стива Кларка. (Sky Sports)
Премьер-Лига запретила игрокам вытирать мяч полотенцем перед вбросами аутов. (The Sun)
В середине первого тайма предсезонного матча против "Байера" игроки "Ньюкасла" сменили форму из-за совпадения цветов с соперником. "Сороки" потерпели поражение 2:1. (BBC)
Назначенный вице-капитаном "Ньюкасла" Жоэлинтон пропустит минимум пару недель с травмой. (Daily Mail)
Бывший полузащитник "Арсенала" Фрасис Кокелен получил перелом глазного яблока в матче за "Лаваль" из второго французского дивизиона. (Daily Mail)
Трансферного гуру Фабрицио Романо забанили на Reddit за повторение контента других журналистов, чрезмерный спам и многократное повторение информации без реальных обновлений. (Ian Herbert)
Бывший болбой "Суонси", которого в свое время пнул Эден Азар, собирается продать свою водочную империю за 500 млн. фунтов. (Daily Mail)
По брачному договору, который Джорджина Родригес заключила с Криштиану Роналду, супруга экс-нападающего "Юнайтед" будет получать по 100,000 евро каждый месяц, а также в ее личную собственность перейдет дом в Мадриде. (Marca)
17.08.2026 06:00
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Последние комментарии:
Нападающий Коди Гакпо дал понять "Ливерпулю", что хочет уйти в "Тоттенхэм". (TEAMtalk)
Источник: https://fapl.ru/posts/123875/?c=1
Даже самое гакпо бежит из этой лузерпыля. У раздолбанного залупуля сначала жота отвалилась, теперь гакпо вываливается. Абсолютно все, включая украинцы безоса, мочеиспражняются на ватные головы.
(ответить)
ЖАКЕ топ? это радует прям
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Самая шиза - это то, что сейчас происходит с фанатами Челси. Чуваки дрочат на продажи, причём пох кого, даже лидеров))) Причём даже те немногие адекватные пенсы, которые стали вымирающим видом на ФАПЛе, тоже заразились этой чумкой от Артурки. Это ж надо до такого опуститься!) Можно подумать, что деньги с этих продаж как-то им помогут. Все они пойдут в карманы инвесторов или на погашение долгов, которые руководство нахомутало. Ну и на покупку новой шлаковаты, которую через сезон эти же пенсы будут готовы продать, лишь бы избавиться. Это надрачивание на продажи - какой-то новый уровень опускалова, когда, как говорится, со дна постучали.
(ответить)
К началу сезогна пока всё складывается, как я и предсказывал. Главный претендент на чемпик - Арсенал. Навязать ему борьбу, равно как и соперничать за зону ЛЧ смогут всё те же: МЮ, Сити, Ливерпуль, Астон Вилла. У последних трёх естественно есть свои проблемы: новые тренеры, потеря ключевых игроков, адаптация новичков или к новым тренерским требованиям. МЮ тут выглядит поинтереснее. Мб в борьбу ввяжется Тоттенхэм, учитывая их закупки и то, что у Де Дзерби первый сезон обычно проходит на ура, но особо в них я почему-то не верю. Ну конечно и есть вероятность, что кто-то и из этой 4-ки может конкретно обосраться и вообще отлететь в середину таблицы к Челси, т.к. у каждого есть свой скелет в шкафу. Пенсам же не унывать, лет через 10, когда БлюКо окончательно добьёт клуб, может какой-то шейх, маск или очередной русский олигарх купит клуб и попробует опять погулять его среди элиты.
(ответить)
На Украине призвали запасаться продуктами и всем необходимым как минимум на два месяца, предрекая тяжелые времена - хохлоСМИ
СМИ ссылаясь на источники сообщают, что РФ уничтожит украинские ТЭС до ноября, поскольку физически их просто невозможно защитить
Жителям всей Украины также советуют заранее позаботиться о генераторах, инверторах и запасах топлива
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(ответить)
Запретили вытирать мячи полотенцем
(ответить)
Трансферного гуру Фабрицио Романо забанили на Reddit за повторение контента других журналистов, чрезмерный спам и многократное повторение информации без реальных обновлений.
что то он в этом году сильно сдал
(ответить)
Лохлом вонючим я родился, лохлом вонючим я помру
(ответить)
Ожидание Парколя накатывает сильные флешбеки, которые были прошлым летом с Исаком
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За Делапа борятся Форест и Эве. Ну давайте уже , аукцион - стартовая -35 фунтов , 40 - и заверните с бантиком
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мс очень повезло с пепом в свое время , но время голубых педерастов подошло к концу, пусть бультыхаются в болоте теперь
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муму почему бы не купать себеменди, а черножопый пусть в среале сидит
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Ничего необычного, просто на Украине теперь появилось движение смуглых нацистов - афробандер
Народный депутат африканец Жан Беленюк объявил, что на Украине появился новый термин «афробандеровец» и он присоединятся к новому движению смуглых нациков
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