Эмилиано Мартинес не перейдет в "Ювентус"

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес не перейдет в итальянский "Ювентус" этим летом.

Ранее днем стало известно, что "Вилла" согласовала покупку голкипера "Пармы" Дзиона Судзуки за 30 миллионов фунтов. Одновременно с этим "Ювентус" предложил 8.6 млн. фунтов за Мартинеса.



Однако после состоявшихся переговоров "Ювентуса" и "Виллы" было решено, что сделки по Мартинесу не будет. При этом от приобретения Судзуки бирмингемский клуб отказываться не собирается.



Как утверждает The Athletic, "Вилла" собирается пригласить Судзуки на роль первого номера, поэтому теперь 33-летнему Мартинесу придется смириться с ролью запасного голкипера или уйти в другой клуб.