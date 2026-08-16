"Сити" согласился продать Родри за 65.3 млн. фунтов

Принятое "Манчестер Сити" предложение испанской "Барселоны" о покупке полузащитника Родри составляет 76.5 млн. евро (65.3 млн. фунтов).

По информации The Athletic, из указанной суммы "Сити" получит сразу 60 млн. евро (5.1 млн. фунтов). Остальное будет предусмотрено в виде бонусов, причем свыше 11 млн. евро будут легко достижимыми.



Реально "Сити" рассчитывает заработать на Родри, у которого остается менее 12 месяцев по контракту, минимум 71.5 млн. евро (61.1 млн. фунтов).



Согласование условий личного контракта видится формальностью — на руках у Родри уже есть предложение от "Барселоны" о трудовом договоре на четыре года.



В начале августа стало известно, что Родри сделал "Барселону" своим приоритетным вариантом. До этого 30-летний игрок сборной Испании выбирал между "Реалом" и новым контрактом с "Сити".



Родри покинет "Сити" после семи сезонов выступлений. В течение этого времени экс-полузащитник "Атлетико" выиграл четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии, три Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.



Помимо Родри, "Сити" также прощается с Тиджани Рейндерсом, которого собирается купить "Аль-Хиляль" за 51 млн. фунтов.