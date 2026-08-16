"Барселона" согласовала покупку Родри

Испанская "Барселона" согласовала приобретение полузащитника "Манчестер Сити" Родри.

Родри не принимал участия в проигранном "Сити" матче за Суперкубок Англии против "Арсенала" в воскресенье (3:0), что не стало сюрпризом, ведь 30-летний игрок сборной Испании еще восстанавливается после небольшой операции на спине.



Ранее отклонив предложения "Барселоны" в 40 и 55 миллионов фунтов, на сей раз "Сити" все же согласился отпустить свою звезду на родину.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Сити" дал Родри зеленый свет, чтобы уладить формальности, связанные со своим трансфером.