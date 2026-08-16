Артета объяснил отсутствие ряда игроков в заявке "Арсенала" на Суперкубок Англии

Наставник "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему игроки вроде Габриэля Мартинелли, Итана Нванери и Габриэля Жезуса не попали в заявку команды на матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".

Как известно, правила позволяют каждой команде заявить на сезон Премьер-Лиги 25 игроков в возрасте 21 года или старше. Игроки моложе могут свободно привлекаться к матчам.



При этом в заявке на матч можно назвать только 20 игроков, вне зависимости от возраста. Именно ограниченное количество мест на скамейке заставило Артету оставить ряд футболистов за бортом, и Микель призывает Премьер-Лигу это исправить.



"Очень грустно, что они не были задействованы. Я сражался с Премьер-Лигой, чтобы расширить заявку и вместить больше игроков, потому что они бесспорно заслуживают быть в заявке".



"Это касается и Итана с Марли (Салмоном), которые полностью провели предсезонную подготовку с нами. Надеюсь, мы сможем изменить это правило, чтобы игроки могли наслаждаться своим присутствием и были вариантом, чтобы сыграть и принести пользу команде", — сообщил Артета TNT Sports.