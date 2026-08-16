Мареска — о разгроме 3:0 от "Арсенала": "Это лишь начало"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска прокомментировал разгромное поражение своей команды от "Арсенала" в матче за Суперкубок Англии.

В своем первом официальном матче при Мареске "Сити" потерпел поражение 3:0 от "Арсенала", первый гол пропустив уже на первой минуте.



По мнению Марески, "Сити" неплохо отреагировал на этот первый гол, но второй усложнил положение "горожан". Как бы то ни было, Энцо указывает, что сезон только начался.



"Думаю, пропущенный на 25-й секунде гол, к сожалению, повлиял на игру в тот момент. Думаю, мы довольно хорошо отреагировали на этот гол, прежде чем пропустили второй. Мы имели три или четыре момента, чтобы забить и сравнять счет, но, к сожалению, пропустили второй, и наша задача усложнилась".



"Я был вполне доволен нашей игрой после первого гола, потому что мы ничего не позволяли им создать, а сами имели три или четыре момента, чтобы сравнять счет, но, к сожалению, пропустили второй. Там была ошибка, но это лишь начало".



"В следующее воскресенье мы стартуем Премьер-Лигу, на чем нам и нужно сосредоточиться".



"Есть много вещей, над которыми нужно поработать. Сезон только начался, поэтому нужно улучшить много вещей, но даже когда мы выигрываем матчей, есть вещи, которые нужно делать лучше", — сообщил Мареска BBC.