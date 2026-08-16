Мареска — о разгроме 3:0 от "Арсенала": "Это лишь начало"

Энцо Мареска Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска прокомментировал разгромное поражение своей команды от "Арсенала" в матче за Суперкубок Англии.

В своем первом официальном матче при Мареске "Сити" потерпел поражение 3:0 от "Арсенала", первый гол пропустив уже на первой минуте.

По мнению Марески, "Сити" неплохо отреагировал на этот первый гол, но второй усложнил положение "горожан". Как бы то ни было, Энцо указывает, что сезон только начался.

"Думаю, пропущенный на 25-й секунде гол, к сожалению, повлиял на игру в тот момент. Думаю, мы довольно хорошо отреагировали на этот гол, прежде чем пропустили второй. Мы имели три или четыре момента, чтобы забить и сравнять счет, но, к сожалению, пропустили второй, и наша задача усложнилась".

"Я был вполне доволен нашей игрой после первого гола, потому что мы ничего не позволяли им создать, а сами имели три или четыре момента, чтобы сравнять счет, но, к сожалению, пропустили второй. Там была ошибка, но это лишь начало".

"В следующее воскресенье мы стартуем Премьер-Лигу, на чем нам и нужно сосредоточиться".

"Есть много вещей, над которыми нужно поработать. Сезон только начался, поэтому нужно улучшить много вещей, но даже когда мы выигрываем матчей, есть вещи, которые нужно делать лучше", — сообщил Мареска BBC.





Метки Арсенал, Манчестер Сити, Мареска, Суперкубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2026 20:00

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  1. ar7em 16.08.2026 20:57 # ar7em
    даже мне, как фану пенсов, очень хихикается заголовок. пизда лысому

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  2. gidro-met 16.08.2026 20:56 # gidro-met
    Начало конца

    Заката эпохи Сита

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  3. tokmachka 16.08.2026 20:51 # tokmachka
    Дальше - меньше.

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  4. arsa-men 16.08.2026 20:20 # arsa-men
    Дальше - больше))

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