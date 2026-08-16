"Арсенал" разгромил "Сити" в матче за Суперкубок Англии

Риккардо Калафьори и Христос Цолис "Арсенал" одержал доминирующую победу со счетом 3:0 над "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии.

В стартовом составе "канониров" нашлось место новичкам Бруно Гимараэсу и Христосу Цолису. Майлс Льюис-Скелли расположился в полузащите.

Главный тренер "горожан" Энцо Мареска бросил в бой с первых минут Эллиота Андерсона и Эрлинга Холанда, едва вернувшихся после каникул.

От начала матча не прошло и полминуты, как "Арсенал" открыл счет. Льюис-Скелли сделал скрытую передачу на рывок Калафьори по центру, и Риккардо в касание поразил ближний угол ворот своего партнера по сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы — 1:0.

Постепенно "Сити" стал приходить в себя, а на 20-й минуте Фил Фоден дальним ударом даже серьезно напряг Давида Райю, но тот защитил свои ворота.

"Канониры" все равно смотрелись лучше, и их второй гол на 28-й минуте не стал сюрпризом. Мартин Эдегор навесил к границе вратарской площади, Цолис выполнил скидку на Кая Хаверца, а тот пробил головой с отскоком от газона — 2:0.

На 40-й минуте "горожане" имели сразу два момента, чтобы сократить разницу в счете, но Холанду не позволил отличиться Райя, а удар Жереми Доку был заблокирован Беном Уайтом.

Второй тайм "Арсенал" тоже начал с быстрого гола. Получив передачу от Цолиса, Эдегор на одном движении ушел от Йошко Гвардиола, затем с помощью ложного замаха обманул Доннарумму и спокойно поразил свободный угол ворот — 3:0.

В дальнейшем "канониры" довольно уверенно контролировали игру. Плюс последовали многочисленные замены, что негативно сказалось на темпе, и счет уже не изменился.

"Арсенал" одержал крупную победу и сделал это сверхуверенно, вселив в фанатов "Сити" страх, что жизнь после Хосепа Гвардиолы будет непростой.

"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 3:0 (2:0)

Голы: Калафьори 1, Хаверц 28, Эдегор 48.

"Арсенал": Райя, Уайт, Москера, Габриэль, Калафьори (Инкапье 60), Льюис-Скелли (Субименди 75), Гимараэс (Райс 45), Эдегор (Эзе 84), Мадуэке (Сака 60), Цолис, Хаверц (Дьекереш 75).

"Манчестер Сити": Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гвардиол, О'Райли (Гехи 54), Ковачич (Гонсалес 79), Андерсон (Льюис 60), Семеньо, Фоден (Шерки 60), Доку (Грилиш 45), Холанд (Мармуш 53).

Предупреждения: Калафьори, Эдегор — Фоден Гвардиол.





Метки Арсенал, Манчестер Сити, обзор матча, Суперкубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2026 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1093

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 16.08.2026 19:10 # hachidlo
    Сити без де брюйне, как голый писькорский перед эрегированным нишанабаевым, который ещё и по просьбе мамки тепляковой уговаривает подписать контракт и поехать на эс ве о.

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  2. jabajaba 16.08.2026 19:09 # jabajaba
    сити - сосити

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  3. imf-tau 16.08.2026 19:07 # imf-tau
    Пока Сито без Родри и без покупок в центр - это пишите письма.

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  4. imf-tau 16.08.2026 19:06 # imf-tau
    Ктооооооооооо

    Кто полыхает в Сургуте вонючем?
    Пидор носатый и админская шоха!

    Кто своей мамке в хрущобе не нужен?
    Пидор носатый и админская шоха!

    Кто здесь обоссан всегда и везде?
    Пидор носатый и админская шоха!

    Кто письки пускает по задней трубе?
    Пидор носатый и админская шоха!

    Пидор носатый и админская шоха (х2)
    Пидор носааатый и админская шооооохааааа!

    Уахахахаха ахаха ха ха !

    (ответить)

  5. wilegend 16.08.2026 19:05 # wilegend
    цолис на хвичу пожох

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  6. redwhitegun 16.08.2026 19:05 # redwhitegun
    Чет сити говнецом оказался. Изи для Арсика)

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  7. dembo 16.08.2026 19:05 # dembo
    Есть шанс, что уход марески зимой и всратый сезон челси ето лучшее что происходило с челси за долгое время

    Потенциально мы кроме того что получили бабки немалые за мареску, еще получим за игроков, которых мареска протаскивает

    Челси же получил алонсо и по прайней мере на бумаге челси движется в хорошем направлении и слушает тренера

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  8. dexter 16.08.2026 19:03 # dexter
    Ожидаемо.

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  9. hachidlo 16.08.2026 19:02 # hachidlo
    Ща окажется, что состав из хусанова, ковачича, доку, сереньо и уставшего диаса такое гавнище, что только гений пепа мог это гакпо вытащить из жоты на топ2 АПЛ.

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  10. hacdildo 16.08.2026 19:02 # hacdildo
    Трахнули сити, как меня на верхнем ларсе.

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  11. brown-ale 16.08.2026 19:02 # brown-ale
    А Тзолис ниче так, понравился. Настырный малый, похож на молодого Салаха.

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  12. division 16.08.2026 19:01 # division
    Мы же за этого лысого физрука ещё и кучу бабок с Сити стрясли)))

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  13. dembo 16.08.2026 19:00 # dembo
    Ето хорошо. Очень даже хорошо

    Сити нужно поддержать тренера и усилить состав. Иначе дела не будет

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  14. superglor 16.08.2026 18:59 # superglor
    Вые6али голубых пидаpaсов в 3 смычка

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