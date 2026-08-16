"Арсенал" разгромил "Сити" в матче за Суперкубок Англии

"Арсенал" одержал доминирующую победу со счетом 3:0 над "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии.

В стартовом составе "канониров" нашлось место новичкам Бруно Гимараэсу и Христосу Цолису. Майлс Льюис-Скелли расположился в полузащите.



Главный тренер "горожан" Энцо Мареска бросил в бой с первых минут Эллиота Андерсона и Эрлинга Холанда, едва вернувшихся после каникул.



От начала матча не прошло и полминуты, как "Арсенал" открыл счет. Льюис-Скелли сделал скрытую передачу на рывок Калафьори по центру, и Риккардо в касание поразил ближний угол ворот своего партнера по сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы — 1:0.



Постепенно "Сити" стал приходить в себя, а на 20-й минуте Фил Фоден дальним ударом даже серьезно напряг Давида Райю, но тот защитил свои ворота.



"Канониры" все равно смотрелись лучше, и их второй гол на 28-й минуте не стал сюрпризом. Мартин Эдегор навесил к границе вратарской площади, Цолис выполнил скидку на Кая Хаверца, а тот пробил головой с отскоком от газона — 2:0.



На 40-й минуте "горожане" имели сразу два момента, чтобы сократить разницу в счете, но Холанду не позволил отличиться Райя, а удар Жереми Доку был заблокирован Беном Уайтом.



Второй тайм "Арсенал" тоже начал с быстрого гола. Получив передачу от Цолиса, Эдегор на одном движении ушел от Йошко Гвардиола, затем с помощью ложного замаха обманул Доннарумму и спокойно поразил свободный угол ворот — 3:0.



В дальнейшем "канониры" довольно уверенно контролировали игру. Плюс последовали многочисленные замены, что негативно сказалось на темпе, и счет уже не изменился.



"Арсенал" одержал крупную победу и сделал это сверхуверенно, вселив в фанатов "Сити" страх, что жизнь после Хосепа Гвардиолы будет непростой.



"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 3:0 (2:0)



Голы: Калафьори 1, Хаверц 28, Эдегор 48.



"Арсенал": Райя, Уайт, Москера, Габриэль, Калафьори (Инкапье 60), Льюис-Скелли (Субименди 75), Гимараэс (Райс 45), Эдегор (Эзе 84), Мадуэке (Сака 60), Цолис, Хаверц (Дьекереш 75).



"Манчестер Сити": Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гвардиол, О'Райли (Гехи 54), Ковачич (Гонсалес 79), Андерсон (Льюис 60), Семеньо, Фоден (Шерки 60), Доку (Грилиш 45), Холанд (Мармуш 53).



Предупреждения: Калафьори, Эдегор — Фоден Гвардиол.