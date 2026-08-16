"Арсенал" разгромил "Сити" в матче за Суперкубок Англии
"Арсенал" одержал доминирующую победу со счетом 3:0 над "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии.
В стартовом составе "канониров" нашлось место новичкам Бруно Гимараэсу и Христосу Цолису. Майлс Льюис-Скелли расположился в полузащите.
Главный тренер "горожан" Энцо Мареска бросил в бой с первых минут Эллиота Андерсона и Эрлинга Холанда, едва вернувшихся после каникул.
От начала матча не прошло и полминуты, как "Арсенал" открыл счет. Льюис-Скелли сделал скрытую передачу на рывок Калафьори по центру, и Риккардо в касание поразил ближний угол ворот своего партнера по сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы — 1:0.
Постепенно "Сити" стал приходить в себя, а на 20-й минуте Фил Фоден дальним ударом даже серьезно напряг Давида Райю, но тот защитил свои ворота.
"Канониры" все равно смотрелись лучше, и их второй гол на 28-й минуте не стал сюрпризом. Мартин Эдегор навесил к границе вратарской площади, Цолис выполнил скидку на Кая Хаверца, а тот пробил головой с отскоком от газона — 2:0.
На 40-й минуте "горожане" имели сразу два момента, чтобы сократить разницу в счете, но Холанду не позволил отличиться Райя, а удар Жереми Доку был заблокирован Беном Уайтом.
Второй тайм "Арсенал" тоже начал с быстрого гола. Получив передачу от Цолиса, Эдегор на одном движении ушел от Йошко Гвардиола, затем с помощью ложного замаха обманул Доннарумму и спокойно поразил свободный угол ворот — 3:0.
В дальнейшем "канониры" довольно уверенно контролировали игру. Плюс последовали многочисленные замены, что негативно сказалось на темпе, и счет уже не изменился.
"Арсенал" одержал крупную победу и сделал это сверхуверенно, вселив в фанатов "Сити" страх, что жизнь после Хосепа Гвардиолы будет непростой.
"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 3:0 (2:0)
Голы: Калафьори 1, Хаверц 28, Эдегор 48.
"Арсенал": Райя, Уайт, Москера, Габриэль, Калафьори (Инкапье 60), Льюис-Скелли (Субименди 75), Гимараэс (Райс 45), Эдегор (Эзе 84), Мадуэке (Сака 60), Цолис, Хаверц (Дьекереш 75).
"Манчестер Сити": Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гвардиол, О'Райли (Гехи 54), Ковачич (Гонсалес 79), Андерсон (Льюис 60), Семеньо, Фоден (Шерки 60), Доку (Грилиш 45), Холанд (Мармуш 53).
Предупреждения: Калафьори, Эдегор — Фоден Гвардиол.
16.08.2026 19:00
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Последние комментарии:
Сити без де брюйне, как голый писькорский перед эрегированным нишанабаевым, который ещё и по просьбе мамки тепляковой уговаривает подписать контракт и поехать на эс ве о.
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сити - сосити
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Пока Сито без Родри и без покупок в центр - это пишите письма.
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Ктооооооооооо
Кто полыхает в Сургуте вонючем?
Пидор носатый и админская шоха!
Кто своей мамке в хрущобе не нужен?
Пидор носатый и админская шоха!
Кто здесь обоссан всегда и везде?
Пидор носатый и админская шоха!
Кто письки пускает по задней трубе?
Пидор носатый и админская шоха!
Пидор носатый и админская шоха (х2)
Пидор носааатый и админская шооооохааааа!
Уахахахаха ахаха ха ха !
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цолис на хвичу пожох
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Чет сити говнецом оказался. Изи для Арсика)
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Есть шанс, что уход марески зимой и всратый сезон челси ето лучшее что происходило с челси за долгое время
Потенциально мы кроме того что получили бабки немалые за мареску, еще получим за игроков, которых мареска протаскивает
Челси же получил алонсо и по прайней мере на бумаге челси движется в хорошем направлении и слушает тренера
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Ожидаемо.
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Ща окажется, что состав из хусанова, ковачича, доку, сереньо и уставшего диаса такое гавнище, что только гений пепа мог это гакпо вытащить из жоты на топ2 АПЛ.
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Трахнули сити, как меня на верхнем ларсе.
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А Тзолис ниче так, понравился. Настырный малый, похож на молодого Салаха.
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Мы же за этого лысого физрука ещё и кучу бабок с Сити стрясли)))
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Ето хорошо. Очень даже хорошо
Сити нужно поддержать тренера и усилить состав. Иначе дела не будет
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Вые6али голубых пидаpaсов в 3 смычка
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