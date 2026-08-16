Мартинелли и Нванери должны покинуть "Арсенал"

Итан Нванери и Габриэль Мартинелли Вингеры Габриэль Мартинелли и Итан Нванери, вероятно, покинут "Арсенал" до закрытия летнего трансферного окна.

Мартинелли и Нванери не попали в заявку "Арсенала" на матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в воскресенье, и это не случайно.

По информации talkSPORT, оба заняты тем, что ищут себе новое пристанище. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уже обзавелся Христосом Цолисом и ищет еще одного атакующего игрока, поэтому Мартинелли и Нванери готов отпустить.

"Арсенал" уже получил предложение в 34.8 млн. фунтов от "Галатасарая" по Мартинелли, однако Габриэль решил, что не готов играть в Турции на данной стадии своей карьеры.





Метки Арсенал, Мартинелли, Нванери

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2026 18:00

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  1. rom09 16.08.2026 19:07 # rom09
    Жаль жаль конечно, всегда нравился Мартинели. Да и Нванери часто креативность показывал, жаль если в итоге они уйдут с Арсенала.

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