Мартинелли и Нванери должны покинуть "Арсенал"

Вингеры Габриэль Мартинелли и Итан Нванери, вероятно, покинут "Арсенал" до закрытия летнего трансферного окна.

Мартинелли и Нванери не попали в заявку "Арсенала" на матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в воскресенье, и это не случайно.



По информации talkSPORT, оба заняты тем, что ищут себе новое пристанище. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уже обзавелся Христосом Цолисом и ищет еще одного атакующего игрока, поэтому Мартинелли и Нванери готов отпустить.



"Арсенал" уже получил предложение в 34.8 млн. фунтов от "Галатасарая" по Мартинелли, однако Габриэль решил, что не готов играть в Турции на данной стадии своей карьеры.