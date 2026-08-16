"Лидс" согласовал компенсацию за Эльведи

"Лидс" согласовал компенсацию за центрального защитника менхенгладбахской "Боруссии" Нико Эльведи.

По информации BBC, компенсация за Эльведи составит гарантированные 6.8 млн. фунтов, но за счет бонусов сумма может вырасти до 8.5 млн. фунтов.



Уже в понедельник 29-летний игрок сборной Швейцарии прибудет в Англию, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с "Лидсом".



Эльведи, который 11 последних сезонов провел в Гладбахе, будет призвать заменить в "Лидсе" Себастьяна Борно, который направляется в "Гамбург" на правах аренды с опцией выкупа.