Магуайр надеется, что Рэшфорд останется в "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр надеется, что нападающий Маркус Рэшфорд останется в клубе.

Накануне "Юнайтед" потерпел поражение 2:4 от "Милана" во Вроцлаве, и этот предсезонный матч был отмечен первым с декабря 2025 появлением Рэшфорда в футболке "красных дьяволов".



Предполагается, что "Юнайтед" по-прежнему открыт к расставанию с Рэшфордом, однако Магуайр считает, что Маркус пригодился бы и его команде.



"Разумеется, трансферное окно еще открыто. Мы, игроки, надеемся, что он останется, потому что тогда он станет большим преимуществом для нас. Он точно может сделать нас лучше".



"Вы видели, что он очень хорошо угрожал оборонительной линии, когда вышел на замену. Он мог забить. От него исходит огромная угроза".



"Я играл с Маркусом на протяжении нескольких лет, и я знаю, что игра против него и игра вместе с ним на тренировках поможет нам", — цитирует Магуайра BBC.