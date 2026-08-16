"Вилла" договорилась о покупке Судзуки

"Астон Вилла" достигла договоренности о приобретении голкипера итальянской "Пармы" Дзиона Судзуки за 30 миллионов фунтов.

Лишь накануне стало известно, что переход Судзуки в ПСЖ сорвался, однако интерес "Виллы" к Дзиону не является внезапным.



Как утверждает The Athletic, Судзуки находился на радаре у "Виллы" два года. Дзион рассматривался бирмингемским клубом в качестве приоритетной цели на замену Эмилиано Мартинесу, если тот покинет клуб этим летом.



В данный момент приобрести Мартинеса пытается "Ювентус". И хотя трансфер Эмилиано пока не согласован, насчет Судзуки договоренность уже достигнута.



Сообщается, что "Парма" согласилась отпустить Судзки в "Виллу" за 35 млн. евро (30 млн. фунтов), включая 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) в виде бонусов.



Сам Судзуки уже сообщил "Парме" о желании перейти в "Виллу", где 23-летнего игрока сборной Японии ждет контракт до 2031 года.