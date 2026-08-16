"Ювентус" сделал предложение по Эмилиано Мартинесу

Итальянский "Ювентус" выдвинул предложение о покупке голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса.

Предложение "Ювентуса" составило 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов), включая 3 млн. евро (2.6 млн. фунтов в виде бонусов).



Как сообщает Sky Sports, это предложение близко к ожиданиям "Виллы", но едва ли будет принято, и "Ювентусу" придется увеличить сумму.



Сама "Вилла" работает над приобретением голкипера "Пармы" Дзиона Судзуки, решив воспользоваться тем, что переход 23-летнего японца в ПСЖ сорвался.



Добавим, Мартинес едва не покинул "Виллу" еще прошлым летом, когда Эмилиано настойчиво сватали в "Манчестер Юнайтед". Но в итоге аргентинец остался и помог команде Унаи Эмери выиграть Лигу Европы.