"Ковентри" близок к покупке Авоньи и Шерифа
Новичок Премьер-Лиги "Ковентри" близок к покупке нападающих Тайво Авоньи из "Ноттингем Форест" и Сидики Шерифа из турецкого "Фенербахче".
Авоньи, выступающий за "Форест" с 2022 года, уже получил разрешение пройти медобследование в "Ковентри", который заплатит за 29-летнего нигерийца 17 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне Премьер-Лиги Авоньи принял участие в 17 матчах, но в стартовом составе выходил лишь трижды и забил только четыре гола.
А Шериф, как сообщает talkSPORT, обойдется "Ковентри" в 24 млн. евро (20.5 млн. фунтов). 19-летний гвинеец также направляется к "небесно-голубым" на медобследование.
За полсезона в "Фенербахче" Шериф забил два гола в 12 матчах турецкого первенства.
16.08.2026 13:00
Просмотров: 444
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
И для Форест и для самого Авонийи хороший вариант. Спасибо, за первый сезон!
(ответить)
Мощные баобабы,
Ковентри поборется )
Будет команда повеселее , чем Бурнли
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий