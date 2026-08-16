"Ковентри" близок к покупке Авоньи и Шерифа

Новичок Премьер-Лиги "Ковентри" близок к покупке нападающих Тайво Авоньи из "Ноттингем Форест" и Сидики Шерифа из турецкого "Фенербахче".

Авоньи, выступающий за "Форест" с 2022 года, уже получил разрешение пройти медобследование в "Ковентри", который заплатит за 29-летнего нигерийца 17 миллионов фунтов.



В прошлом сезоне Премьер-Лиги Авоньи принял участие в 17 матчах, но в стартовом составе выходил лишь трижды и забил только четыре гола.



А Шериф, как сообщает talkSPORT, обойдется "Ковентри" в 24 млн. евро (20.5 млн. фунтов). 19-летний гвинеец также направляется к "небесно-голубым" на медобследование.



За полсезона в "Фенербахче" Шериф забил два гола в 12 матчах турецкого первенства.