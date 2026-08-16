"Аль-Хиляль" заинтересован в Педру Нету

Педру Нету Саудовский "Аль-Хиляль" заинтересован в приобретении вингера "Челси" Педру Нету.

Накануне в прессе появились слухи, что "Аль-Хиляль" достиг договоренности с Нету об условиях личного контракта и теперь пытается согласовать с "Челси" компенсацию за Педру.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Нету действительно интересен "Аль-Хилялю". 26-летний португалец является одним из трех вингеров, рассматриваемых саудовским клубом.

Ранее этим летом Нету также сватали в "Манчестер Сити" и "Арсенал", однако два года назад Педру обошелся "Челси" в 54 миллиона фунтов, и "синие" готовы продать игрока только с ощутимой прибылью.





Метки Аль-Хиляль, Нету, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2026 12:00

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  1. hardrock2 16.08.2026 15:13 # hardrock2
    26 лет , уходить в арабию ? Зачем ?

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  2. dembo 16.08.2026 12:05 # dembo
    Не знаю..
    Если бы челси играл с в нгерам в 4 3 3 и 4 2 3 1 тогда и можно прощаться, но как вингбека можно оставлять....сложно.
    Типо 50-60 фунтов сразу нахуй, за 70-80 можно думать

    А ваще лучше за густым придите кто-то)

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