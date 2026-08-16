"Аль-Хиляль" заинтересован в Педру Нету

Саудовский "Аль-Хиляль" заинтересован в приобретении вингера "Челси" Педру Нету.

Накануне в прессе появились слухи, что "Аль-Хиляль" достиг договоренности с Нету об условиях личного контракта и теперь пытается согласовать с "Челси" компенсацию за Педру.



По информации журналиста Фабрицио Романо, Нету действительно интересен "Аль-Хилялю". 26-летний португалец является одним из трех вингеров, рассматриваемых саудовским клубом.



Ранее этим летом Нету также сватали в "Манчестер Сити" и "Арсенал", однако два года назад Педру обошелся "Челси" в 54 миллиона фунтов, и "синие" готовы продать игрока только с ощутимой прибылью.