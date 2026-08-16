Тренер "Лилля" подтвердил, что "Сити" обсуждает покупку Буадди

Главный тренер французского "Лилля" Давиде Анчелотти подтвердил, что "Манчестер Сити" ведет переговоры о покупке его полузащитника Аюба Буадди.

В данный момент "Сити" находится на пороге продажи Тиджани Рейндерса в "Аль-Кадисию", а Родри рвется в "Барселону", поэтому "горожане" остро нуждаются в укреплении центра поля.



По словам Анчелотти, "Сити" действительно пытается переманить оценивается в 85 миллионов фунтов Буадди, однако Давиде не потерял надежду сохранить 18-летнего игрока сборной Марокко.



"Буадди — очень хороший игрок. Он доступен для участия в матчах, и он сыграл 45 минут (против "Эвертона" в субботу). Мы контролируем его нагрузку. На следующей неделе мы начинаем сезон, и я считаю его доступным для меня игроком".



"Конечно, переговоры ведутся. Существует интерес многих клубов. Он действительно, действительно хороший игрок, и я надеюсь, он останется с нами. Что делает его столь особенным? Мы говорим об огромной личности".



"Он невероятно умен на поле и за его пределами, он действительно зрел. Ему 18, но он выглядит на поле так, словно ему 32. Он также силен физически и действительно хорош в единоборствах. Он станет одним из лучших полузащитников в Европе в следующие 10 лет", — цитирует Анчелотти The Telegraph.