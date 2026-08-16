Делап хочет остаться в Премьер-Лиге
Нападающий Лиам Делап предпочитает остаться в Премьер-Лиге, даже если покинет "Челси" этим летом.
На этой неделе в прессе появились слухи об интересе к Делапу со стороны итальянского "Комо", возглавляемого бывшим полузащитником "Челси" Сеском Фабрегасом.
Однако у Делапа нет намерений уезжать за рубеж. Как утверждает talkSPORT, 23-летний англичанин хочет играть в Премьер-Лиге.
При этом "Челси", этим летом подписав Данни Уэлбека, открыт к расставанию и с Делапом, и с его конкурентом по позиции Николасом Джексоном.
"Челси" готов отпустить Делапа за 40 миллионов фунтов, что на 10 млн. фунтов дороже той цены, за которую сами "синие" приобрели Лиама у "Ипсвича" год назад.
Добавим, ранее этим летом Делапа, который забил лишь один гол за "Челси" в Премьер-Лиге, сватали в "Эвертон" и "Ньюкасл".
16.08.2026 10:00
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В Членси еще десять таких же Делапов как минимум остается..
Что с этим шлаком делать??
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Я тоже хочу играть в АПЛ =}
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