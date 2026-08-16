Делап хочет остаться в Премьер-Лиге

Лиам Делап Нападающий Лиам Делап предпочитает остаться в Премьер-Лиге, даже если покинет "Челси" этим летом.

На этой неделе в прессе появились слухи об интересе к Делапу со стороны итальянского "Комо", возглавляемого бывшим полузащитником "Челси" Сеском Фабрегасом.

Однако у Делапа нет намерений уезжать за рубеж. Как утверждает talkSPORT, 23-летний англичанин хочет играть в Премьер-Лиге.

При этом "Челси", этим летом подписав Данни Уэлбека, открыт к расставанию и с Делапом, и с его конкурентом по позиции Николасом Джексоном.

"Челси" готов отпустить Делапа за 40 миллионов фунтов, что на 10 млн. фунтов дороже той цены, за которую сами "синие" приобрели Лиама у "Ипсвича" год назад.

Добавим, ранее этим летом Делапа, который забил лишь один гол за "Челси" в Премьер-Лиге, сватали в "Эвертон" и "Ньюкасл".





Метки Делап, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2026 10:00

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  1. sherlock2025 16.08.2026 14:58 # sherlock2025
    В Членси еще десять таких же Делапов как минимум остается..
    Что с этим шлаком делать??

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  2. redevil777 16.08.2026 11:32 # redevil777
    Я тоже хочу играть в АПЛ =}

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