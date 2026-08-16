"Сандерленд" согласовал покупку Метаили

"Сандерленд" согласовал приобретение левого защитника "Тулузы" Даянна Метаили.

Если верить BBC, "Сандерленд" достиг устной договоренности с "Тулузой" о компенсации за Метаили в размере 25.6 млн. фунтов, включая 1.7 млн. фунтов в виде бонусов.



Теперь 20-летний француз, сыгравший 28 матчей за "Тулузу" в прошлом сезоне Лиги 1, направляется на медобследование в "Сандерленд".



Метаили может стать только вторым приобретением "Сандерленда" этим летом после правого защитника Тома Менье, которого "черные коты" подписали свободным агентом.