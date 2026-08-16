Анонс матча за Суперкубок Англии

В воскресенье, 16 августа, "Арсенал" и "Манчестер Сити" сойдутся лицом к лицу в матче за Суперкубок Англии (Community Shield).

Матч чемпиона Премьер-Лиги и обладателя Кубка Англии традиционно предваряет новый английский сезон, однако на сей раз этот поединок будет сыгран не на "Уэмбли".



В это воскресенье на главной английской арене свой концерт дает The Weeknd, поэтому "Арсеналу" и "Сити" придется выяснять отношения на 74-тысячном "Принципалити" в Кардиффе.



Впервые за 10 лет на тренерском мостике "Сити" не будет Хосепа Гвардиолы, на место которого был приглашен Энцо Мареска. В своем прощальном сезоне каталонец высоко установил планку, выиграв не только Кубок Англии, но и Кубок Лиги.



- История очных противостояний на стороне "Арсенала", который выиграл все три своих матча за Суперкубок Англии против "Сити": 4:0 в 1934 году, 3:0 в 2014 и 1:1 (4:1 в серии пенальти) в 2023.



- Обладатель Кубка Англии восемь раз брал верх над чемпионом Премьер-Лиги в 10 последних матчах за Суперкубок Англии. Исключением лишь дважды стал "Сити", одолевший "Челси" в 2018 и "Манчестер Юнайтед" шесть лет спустя.



- В марте этого года "Сити" победил "Арсенал" в Премьер-Лиге (2:1), а несколькими неделями ранее выбил "канониров" из Кубка Лиги (2:0).



- Суперкомпьютер Opta оценивает шансы "Арсенала" на победу в 44.8%, "Сити" — 29.7%.



- "Сити" сильно завершил прошлый сезон, потерпев лишь одно поражение в 12 заключительных матчах во всех соревнованиях (9 побед, 2 ничьи).



- Микель Артета выиграл оба своих матча за Суперкубок Англии как футболист (2014 и 2015) и оба как тренер "Арсенала" (2020 и 2023).



- "Арсенал" не проиграл ни одного из восьми заключительных матчей прошлого сезона во всех соревнованиях (6 побед, 2 ничьи), но перед этим потерпел четыре поражения в шести поединках (1 победа, 1 ничья), причем два из них случились против "Сити" Гвардиолы.



- Только "Манчестер Юнайтед" (21) больше раз выигрывал Суперкубок Англии, чем "Арсенал" (17). Будучи чемпионом Премьер-Лиги, "канониры" все три раза брали этот трофей (1998, 2002, 2004).



"Арсенал" из-за травм лишен защитников Вильяма Салиба и Юрриена Тимбера. Деклан Райс, Мартин Субименди и Букайо Сака доступны, но не сыграли ни минуты в предсезонных матчах. Бруно Гимараэс и Христос Цолис готовы дебютировать за свой новый клуб.



Рвущийся в "Барселону" полузащитник Родри восстанавливается после операции на спине, а Тиджани Рейнджерс близок к отъезду в Саудовскую Аравию. Эллиот Андерсон и Эрлинг Холанд едва приступили к тренировкам.



Суперкубок Англии

"Арсенал" — "Манчестер Сити"

Кардифф. Стадион "Принципалити". 17:00