"Вест Хэм" купил Энгельса за рекордные для Чемпионшипа деньги

"Вест Хэм" совершил самое дорогое приобретение в истории Чемпионшипа, заполучив полузащитника шотландского "Селтика" Арне Энгельса.

Sky Sports оценивает трансфер Энгельса в 22 миллиона фунтов, что перекрывает предыдущий рекорд — переход Флорентину Луиша из "Бенфики" в "Бернли" за 21.6 млн. фунтов ранее этим летом.



В Глазго Энгельс провел два блестящих сезона, каждый из которых заканчивался чемпионством для "Селтика". Всего Арне совершил 39 результативных действий в 100 матчах.



До "Селтика" 22-летний бельгиец, известный своим умением исполнять стандартные положения, поиграл за "Аугсбург" и "Брюгге".



Своего дебюта за "Вест Хэм" Энгельсу придется подождать до матча против "Чарльтона" 22 августа — оформить переход Арне до поединка первого тура Чемпионшипа против "Бернли" в воскресенье "молотобойцам" не удалось.