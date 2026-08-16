"Вест Хэм" купил Энгельса за рекордные для Чемпионшипа деньги
"Вест Хэм" совершил самое дорогое приобретение в истории Чемпионшипа, заполучив полузащитника шотландского "Селтика" Арне Энгельса.
Sky Sports оценивает трансфер Энгельса в 22 миллиона фунтов, что перекрывает предыдущий рекорд — переход Флорентину Луиша из "Бенфики" в "Бернли" за 21.6 млн. фунтов ранее этим летом.
В Глазго Энгельс провел два блестящих сезона, каждый из которых заканчивался чемпионством для "Селтика". Всего Арне совершил 39 результативных действий в 100 матчах.
До "Селтика" 22-летний бельгиец, известный своим умением исполнять стандартные положения, поиграл за "Аугсбург" и "Брюгге".
Своего дебюта за "Вест Хэм" Энгельсу придется подождать до матча против "Чарльтона" 22 августа — оформить переход Арне до поединка первого тура Чемпионшипа против "Бернли" в воскресенье "молотобойцам" не удалось.
16.08.2026 00:05
Просмотров: 1242
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: