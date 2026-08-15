Джед Спенс завершил переход в "Интер"

Крайний защитник "Тоттенхэма" Джед Спенс завершил свой переход в итальянский "Интер".

"Тоттенхэм" выручил 30 миллионов за Спенса, а также сможет рассчитывать на 10 процентов с последующей перепродажи Джеда "Интером", сообщает Sky Sports.



Спенс заключил с "Интером" контракт до 2031 года и на "Сан-Сиро" будет выступать бок о бок со своим партнером по сборной Англии в лице Джона Стоунса, который прибыл сюда свободным агентом из "Манчестер Сити".



Спенс сыграл 85 матчей за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Мидлсбро" в июле 2022. Джед успел побывать в аренде в "Ренне", "Лидсе" и "Дженоа", прежде чем вернулся в Северный Лондон и помог "шпорам" выиграть Лигу Европы в сезоне 2024/25.



За сборную Англии 26-летний защитник провел 14 матчей, включая восемь на Чемпионате Мира этим летом.