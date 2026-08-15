Дэн Берн назначен капитаном "Ньюкасла"

Защитник Дэн Берн был назван новым капитаном "Ньюкасла" в преддверии сезона 2026/27.

В прошлом сезоне обязанности капитана "Ньюкасла" исполнял полузащитник Бруно Гимараэс, однако тот едва перешел в "Арсенал" за 75 миллионов фунтов.



Поэтому главный тренер "Ньюкасла" Маттиас Яйссле принял решение назначить своим капитаном 34-летнего Берна, который в прошлом сезоне пять раз примерял повязку.



Берн является четвертым старожилом "Ньюкасла" в текущем составе и имеет за плечами огромный опыт. Этим летом Дэн ездил на Чемпионат Мира, где сыграл три матча за сборную Англии.



"Дэн — лидер от природы, и он идеально подходит на роль капитана "Ньюкасла". Он ставит интересы команды выше своих собственных всякий раз, когда ступает на поле, и всегда демонстрирует полную самоотдачу во всем, что делает".



"На поле он подает пример своим поведением. Не так много людей лучше Дэна понимают, что этот клуб значит для города, и этот опыт очень пригодится нашим молодым игрокам в этот период изменений и адаптации", — сообщил Яйссле.