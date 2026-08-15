"Ньюкасл" согласовал покупку Дедича

"Ньюкасл" согласовал приобретение правого защитника лиссабонской "Бенфики" Амара Дедича.

Если верить журналисту Фабрицио Романо, "Бенфика" согласилась отпустить Дедича в "Ньюкасл" за 30 миллионов фунтов.



23-летний босниец уже договорился с "Ньюкаслом" об условиях личного контракта и теперь направляется в Англию на медобследование.



Новый главный тренер "Ньюкасла" Маттиас Яйссле хорошо знает Дедича по совместной работе в австрийском "Ред Булл".



Дедич поможет "Ньюкаслу" восполнить потерю Кирана Триппьера, который после окончания своего контракта с "сороками" ушел в "Вулверхэмптон".



Также сегодня стало известно, что "Ньюкасл" ведет переговоры насчет Жоау Палиньи. В отличие от "Астон Виллы", которая предпочитает лишь арендовать полузащитника "Баварии", "сороки" готовы сразу его купить.