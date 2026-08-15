"Ньюкасл" согласовал покупку Дедича
"Ньюкасл" согласовал приобретение правого защитника лиссабонской "Бенфики" Амара Дедича.
Если верить журналисту Фабрицио Романо, "Бенфика" согласилась отпустить Дедича в "Ньюкасл" за 30 миллионов фунтов.
23-летний босниец уже договорился с "Ньюкаслом" об условиях личного контракта и теперь направляется в Англию на медобследование.
Новый главный тренер "Ньюкасла" Маттиас Яйссле хорошо знает Дедича по совместной работе в австрийском "Ред Булл".
Дедич поможет "Ньюкаслу" восполнить потерю Кирана Триппьера, который после окончания своего контракта с "сороками" ушел в "Вулверхэмптон".
Также сегодня стало известно, что "Ньюкасл" ведет переговоры насчет Жоау Палиньи. В отличие от "Астон Виллы", которая предпочитает лишь арендовать полузащитника "Баварии", "сороки" готовы сразу его купить.
15.08.2026 21:00
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