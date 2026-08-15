Консорциум Безоса сможет стать контролирующим акционером "Ливерпуля"
Консорциум, включающий в себя американского миллиардера Джеффа Безоса, получит опцию приобретению контролирующего пакета акций "Ливерпуля".
В пятницу было официально объявлено, что консорциум 1892 Holdings, возглавляемый Амитом Бхатия и включающий в себя Безоса и сооснователя Facebook Эдуардо Саверина, согласовал покупку около 30 процентов акций "Ливерпуля" у Fenway Sports Group за сумму свыше 1.5 млрд. фунтов.
И если Бхатия станет вице-президентом "Ливерпуля", то Безос и Саверин не будут принимать участия в управлении мерсисайдским клубом, хотя их представители войдут в совет директоров.
Как стало известно The Athleitc, важный нюанс согласованной сделки заключается в том, что стороны предусмотрели механизм, позволяющий Бхатия, Безосу и партнерам увеличить свои инвестиции в "Ливерпуль".
Источники с обеих сторон подтвердили авторитетному изданию, что в следующие 12 месяцев 1892 Holdings сможет стать контролирующим акционером "Ливерпуля".
Речь идет именно об опции, а не об обязательстве, поэтому пока Fenway Sports Group продолжит контролировать операционную деятельность "Ливерпуля", несмотря на приход новых акционеров.
15.08.2026 20:00
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Последние комментарии:
ФСГ не смогли найти владельцев на покупку контрольного пакета акций. Разбили на части и часть уже продали для посмотреть, и оценить клуб изнутри. Как только ФСГ отойдет от дел - будет пиздец, хуже чем во времена ХиЖей.
ФСГ всё сделали по уму, с точки зрения бизнес проекта:
1. Купили за дарма.
2. Стабилизировали клуб минимальными вложениями.
3. Взяли топового тренера и качественных игроков за счет внутренних продаж.
4. Лутанули трофеи и вернули клуб в лидеры.
5. Лутают бабки. 1,5 лярда за 30% или 4+ за 90%, как ФСГ и хотели на протяжении последних 2-х, 3-х лет.
6. Ничего личного, just a business.
(ответить)
Конечно хочется возвращения боевого Ливерпуля начала нулевых, а не вот эта пиздобратия сегодняшняя
Хочется что бы за Ливерпуль играли только англичане, лидеры нации, и что бы в составе не было всяких обезьян или муслимов(Дида исключение, он легенда)
(ответить)
Это что получается ЛФК самый богатый клуб будет и все эти провальные трансферы нивелируются новой порцией денег от нового владельца, Осуждаем блять, мешки ипаные
(ответить)
«Арсенал» – главный претендент на чемпионство в новом сезоне АПЛ, показал суперкомпьютер Opta.
По результатам 10 000 симуляций сезона вероятность чемпионства «канониров» составила 38%.
Топ-7 фаворитов лиги выглядит так:
1. «Арсенал» – 38%;
2. «Манчестер Сити» – 20,5%;
3. «Ливерпуль» – 9,2%;
4. «Манчестер Юнайтед» – 6,2%;
5. «Астон Вилла» – 4,8%;
6. «Челси» – 4,1%;
7. «Тоттенхэм» – 2,9%.
(ответить)
Успех ФСГ с Ливапю не дает покоя всякому пендосскому отребью, типа Боэляна, Кардинале, Текстора. Тугосери пытаются повторить модель управления Ливапю, но каждый раз оказываются с членом в заднице и с дырявыми карманами.
(ответить)
Лузерпыль
(ответить)
Когда уже эта лысая залупа
Залупит окончательно красный Залупуль
Ждём-с новостей от бизнескарси
Реал Соседад сегодня переехали и не заметили .
Роджерс топарио
(ответить)
Сынок, пяздуй на сво, я с тепляковым хочу белую ладу
(С) Оля писькорская
(ответить)
Если Амарио нету в фупле
то тогда зачем нам всем фупл
(с) Армянский ПенсоИшак
(ответить)
Переобувшиеся жидовочки, сосущие в Тбилиси за обслюнявненый бомжами кусок чебурека не проползали?
02.07.2025 19:41 #
hachidlo
Казалось бы, Чолсей купил какого-то средняка
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/115755/?c=1
02.07.2025 17:24 #
hachidlo
Чет неоч.
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/115755/?c=1
15.08.2026 17:41 #
hachidlo
Самый перспективный бразильский нападающий за последние 20 лет.
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/123832/?c=1
(ответить)
Ой
наоборот бляяяяяяя
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Пенсоишаки пук пук, великий Ливерпуль нюх нюх :)
сечете е м?
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Безос лично сам будет приглашать Короля V
что бы он посещал матчи Ураганпуля
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Ахахахахаха как же ща горят ПенсоИшаки
Уефа, xyй Безоса будут сасать неистово
Ливерпуль будет так нарушать всякие правила
сечете ПенсоШаромыги?;)
(ответить)
так уже ни для кого не новость, что декстер стукач
(ответить)
тогда все ватники повесятся, они и так болеют, сжимая очко, за англосаксов, которые поддерживают укров открыто, а здесь русофоб становится главным управляющим
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15.08.2026 20:02 # удалить
dexter
Ебаный Безос, ебаная индийская семейка, этих пидарасов нельзя подпускать к футболу на пушечный выстрел. Если выкупят контрольный пакет, а так оно и будет со временем - пизда Ливапю.
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Источник: https://fapl.ru/posts/123832/?c=1#c8209189
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