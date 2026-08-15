Консорциум Безоса сможет стать контролирующим акционером "Ливерпуля"

Консорциум, включающий в себя американского миллиардера Джеффа Безоса, получит опцию приобретению контролирующего пакета акций "Ливерпуля".

В пятницу было официально объявлено, что консорциум 1892 Holdings, возглавляемый Амитом Бхатия и включающий в себя Безоса и сооснователя Facebook Эдуардо Саверина, согласовал покупку около 30 процентов акций "Ливерпуля" у Fenway Sports Group за сумму свыше 1.5 млрд. фунтов.



И если Бхатия станет вице-президентом "Ливерпуля", то Безос и Саверин не будут принимать участия в управлении мерсисайдским клубом, хотя их представители войдут в совет директоров.



Как стало известно The Athleitc, важный нюанс согласованной сделки заключается в том, что стороны предусмотрели механизм, позволяющий Бхатия, Безосу и партнерам увеличить свои инвестиции в "Ливерпуль".



Источники с обеих сторон подтвердили авторитетному изданию, что в следующие 12 месяцев 1892 Holdings сможет стать контролирующим акционером "Ливерпуля".



Речь идет именно об опции, а не об обязательстве, поэтому пока Fenway Sports Group продолжит контролировать операционную деятельность "Ливерпуля", несмотря на приход новых акционеров.