Консорциум Безоса сможет стать контролирующим акционером "Ливерпуля"

Джефф Безос Консорциум, включающий в себя американского миллиардера Джеффа Безоса, получит опцию приобретению контролирующего пакета акций "Ливерпуля".

В пятницу было официально объявлено, что консорциум 1892 Holdings, возглавляемый Амитом Бхатия и включающий в себя Безоса и сооснователя Facebook Эдуардо Саверина, согласовал покупку около 30 процентов акций "Ливерпуля" у Fenway Sports Group за сумму свыше 1.5 млрд. фунтов.

И если Бхатия станет вице-президентом "Ливерпуля", то Безос и Саверин не будут принимать участия в управлении мерсисайдским клубом, хотя их представители войдут в совет директоров.

Как стало известно The Athleitc, важный нюанс согласованной сделки заключается в том, что стороны предусмотрели механизм, позволяющий Бхатия, Безосу и партнерам увеличить свои инвестиции в "Ливерпуль".

Источники с обеих сторон подтвердили авторитетному изданию, что в следующие 12 месяцев 1892 Holdings сможет стать контролирующим акционером "Ливерпуля".

Речь идет именно об опции, а не об обязательстве, поэтому пока Fenway Sports Group продолжит контролировать операционную деятельность "Ливерпуля", несмотря на приход новых акционеров.





Метки 1892 Holdings, Fenway Sports Group, Безос, Бхатия, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2026 20:00

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Последние комментарии:




  1. dexter 15.08.2026 23:17 # dexter
    ФСГ не смогли найти владельцев на покупку контрольного пакета акций. Разбили на части и часть уже продали для посмотреть, и оценить клуб изнутри. Как только ФСГ отойдет от дел - будет пиздец, хуже чем во времена ХиЖей.

    ФСГ всё сделали по уму, с точки зрения бизнес проекта:

    1. Купили за дарма.
    2. Стабилизировали клуб минимальными вложениями.
    3. Взяли топового тренера и качественных игроков за счет внутренних продаж.
    4. Лутанули трофеи и вернули клуб в лидеры.
    5. Лутают бабки. 1,5 лярда за 30% или 4+ за 90%, как ФСГ и хотели на протяжении последних 2-х, 3-х лет.
    6. Ничего личного, just a business.

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  2. gameboy 15.08.2026 23:17 # gameboy
    Конечно хочется возвращения боевого Ливерпуля начала нулевых, а не вот эта пиздобратия сегодняшняя

    Хочется что бы за Ливерпуль играли только англичане, лидеры нации, и что бы в составе не было всяких обезьян или муслимов(Дида исключение, он легенда)

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  3. rj1992 15.08.2026 22:43 # rj1992
    Это что получается ЛФК самый богатый клуб будет и все эти провальные трансферы нивелируются новой порцией денег от нового владельца, Осуждаем блять, мешки ипаные

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  4. dexter 15.08.2026 21:30 # dexter
    «Арсенал» – главный претендент на чемпионство в новом сезоне АПЛ, показал суперкомпьютер Opta.

    По результатам 10 000 симуляций сезона вероятность чемпионства «канониров» составила 38%.

    Топ-7 фаворитов лиги выглядит так:

    1. «Арсенал» – 38%;

    2. «Манчестер Сити» – 20,5%;

    3. «Ливерпуль» – 9,2%;

    4. «Манчестер Юнайтед» – 6,2%;

    5. «Астон Вилла» – 4,8%;

    6. «Челси» – 4,1%;

    7. «Тоттенхэм» – 2,9%.

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  5. dexter 15.08.2026 21:16 # dexter
    Успех ФСГ с Ливапю не дает покоя всякому пендосскому отребью, типа Боэляна, Кардинале, Текстора. Тугосери пытаются повторить модель управления Ливапю, но каждый раз оказываются с членом в заднице и с дырявыми карманами.

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  6. dembo 15.08.2026 21:06 # dembo
    Лузерпыль

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  7. gidro-met 15.08.2026 21:01 # gidro-met
    Когда уже эта лысая залупа

    Залупит окончательно красный Залупуль

    Ждём-с новостей от бизнескарси

    Реал Соседад сегодня переехали и не заметили .

    Роджерс топарио

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  8. hachidlo 15.08.2026 20:49 # hachidlo
    Сынок, пяздуй на сво, я с тепляковым хочу белую ладу

    (С) Оля писькорская

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  9. v-0987654321 15.08.2026 20:46 # v-0987654321
    Если Амарио нету в фупле

    то тогда зачем нам всем фупл


    (с) Армянский ПенсоИшак

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  10. demb0 15.08.2026 20:41 # demb0
    Переобувшиеся жидовочки, сосущие в Тбилиси за обслюнявненый бомжами кусок чебурека не проползали?


    02.07.2025 19:41 #
    hachidlo

    Казалось бы, Чолсей купил какого-то средняка
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/115755/?c=1

    02.07.2025 17:24 #
    hachidlo

    Чет неоч.
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/115755/?c=1


    15.08.2026 17:41 #
    hachidlo

    Самый перспективный бразильский нападающий за последние 20 лет.
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/123832/?c=1

    (ответить)

  11. v-0987564321 15.08.2026 20:21 # v-0987564321
    Ой
    наоборот бляяяяяяя

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  12. v-0987564321 15.08.2026 20:21 # v-0987564321
    Пенсоишаки пук пук, великий Ливерпуль нюх нюх :)
    сечете е м?

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  13. v-0987654321 15.08.2026 20:20 # v-0987654321
    Безос лично сам будет приглашать Короля V

    что бы он посещал матчи Ураганпуля

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  14. v-0987654321 15.08.2026 20:19 # v-0987654321
    Ахахахахаха как же ща горят ПенсоИшаки

    Уефа, xyй Безоса будут сасать неистово

    Ливерпуль будет так нарушать всякие правила

    сечете ПенсоШаромыги?;)

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  15. amirhanxter 15.08.2026 20:15 # amirhanxter
    так уже ни для кого не новость, что декстер стукач

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  16. amirhanxter 15.08.2026 20:08 # amirhanxter
    тогда все ватники повесятся, они и так болеют, сжимая очко, за англосаксов, которые поддерживают укров открыто, а здесь русофоб становится главным управляющим

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  17. dexter 15.08.2026 20:07 # dexter
    15.08.2026 20:02 # удалить
    dexter

    Ебаный Безос, ебаная индийская семейка, этих пидарасов нельзя подпускать к футболу на пушечный выстрел. Если выкупят контрольный пакет, а так оно и будет со временем - пизда Ливапю.
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    Источник: https://fapl.ru/posts/123832/?c=1#c8209189

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