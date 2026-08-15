"Вилла" работает над приобретением Судзуки

"Астон Вилла" работает над приобретением голкипера итальянской "Пармы" Дзиона Судзуки.

Еще несколько дней назад казалось, что Судзуки находится на пороге перехода в ПСЖ, который затем собирался отправить Дзиона в аренду в "Ювентус".



Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что трансфер Судзуки в ПСЖ сорвался, чем немедленно воспользовалась "Вилла", открыт переговоры по 23-летнему голкиперу сборной Японии.



"Вилла" уже выразила готовность повторить предложение ПСЖ в размере 35 миллионов евро (30 млн. фунтов) по Судзки, которого ранее этим летом также сватали в "Лидс" и "Ньюкасл".



Упомянутый "Ювентус" в свою очередь обратился насчет первого номера "Виллы" Эмилиано Мартинеса, чье место в Бирмингеме и может занять Судзуки.