"Халл" вернул Джо Гелхардта

Новичок Премьер-Лиги "Халл" вернул нападающего Джо Гелхардта из "Лидса".

"Лидс" владел Гелхардтом с 2020 года, однако последние три сезона Джо провел в аренде, первую половину срока представляя "Сандерленд", а вторую — как раз "Халл".



В прошлом сезоне 24-летний англичанин забил 14 голов в Чемпионшипе, что помогло "Халлу" выйти в Премьер-Лигу через победу в плей-офф.



Постоянный трансфер Гелхардта, который заключил с "Халлом" контракт на четыре года с опцией продления на пятый, обошелся "тиграм" в 6.5 млн. фунтов.



В субботу состав "Халла" также пополнил 23-летний опорный полузащитник австрийского "Ред Булл" Люка Гурна-Дуат, чей трансфер оценивается в 4 млн. евро (3.4 млн. фунтов).



Таким образом, количество приобретений "Халла" после повышения в классе выросло до 11.