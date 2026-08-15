"Халл" вернул Джо Гелхардта
Новичок Премьер-Лиги "Халл" вернул нападающего Джо Гелхардта из "Лидса".
"Лидс" владел Гелхардтом с 2020 года, однако последние три сезона Джо провел в аренде, первую половину срока представляя "Сандерленд", а вторую — как раз "Халл".
В прошлом сезоне 24-летний англичанин забил 14 голов в Чемпионшипе, что помогло "Халлу" выйти в Премьер-Лигу через победу в плей-офф.
Постоянный трансфер Гелхардта, который заключил с "Халлом" контракт на четыре года с опцией продления на пятый, обошелся "тиграм" в 6.5 млн. фунтов.
В субботу состав "Халла" также пополнил 23-летний опорный полузащитник австрийского "Ред Булл" Люка Гурна-Дуат, чей трансфер оценивается в 4 млн. евро (3.4 млн. фунтов).
Таким образом, количество приобретений "Халла" после повышения в классе выросло до 11.
15.08.2026 18:00
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