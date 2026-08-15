"Тоттенхэм" продал Эшли Филлипса в "Мидлсбро"
"Тоттенхэм" продал своего центрального защитника Эшли Филлипса в "Мидлсбро" за 20 миллионов фунтов, включая бонусы.
Из указанной суммы "Мидлсбро" сразу заплатит только 7 млн. фунтов, тогда как остальное предусмотрено в виде бонусов.
"Тоттенхэму" положена доля в 20 процентов с последующей перепродали Филлипса "Боро", а также "шпоры" получили право повторить любой предложение, которое "речники" могут принять по Эшли в будущем.
Филлипс перешел в "Тоттенхэм" из "Блэкберна" три года назад, но ни одного официального матча за "шпор" так и не сыграл.
Последние два сезона 21-летний англичанин провел в "Стоуке" на правах аренды, а до этого полгода представлял "Плимут".
15.08.2026 17:00
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