"Тоттенхэм" продал Эшли Филлипса в "Мидлсбро"

Эшли Филлипс "Тоттенхэм" продал своего центрального защитника Эшли Филлипса в "Мидлсбро" за 20 миллионов фунтов, включая бонусы.

Из указанной суммы "Мидлсбро" сразу заплатит только 7 млн. фунтов, тогда как остальное предусмотрено в виде бонусов.

"Тоттенхэму" положена доля в 20 процентов с последующей перепродали Филлипса "Боро", а также "шпоры" получили право повторить любой предложение, которое "речники" могут принять по Эшли в будущем.

Филлипс перешел в "Тоттенхэм" из "Блэкберна" три года назад, но ни одного официального матча за "шпор" так и не сыграл.

Последние два сезона 21-летний англичанин провел в "Стоуке" на правах аренды, а до этого полгода представлял "Плимут".





Метки Мидлсбро, Тоттенхэм, трансферы, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2026 17:00

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  1. gidro-met 15.08.2026 17:07 # gidro-met
    Это должен был быть Бадя или Дисс.. что за дела

    (ответить)

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