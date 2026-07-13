Троссард близок к договоренности с "Бешикташем"
Вингер "Арсенала" Леандро Троссард близок к согласованию условий личного контракта с турецким "Бешикташем".
31-летний Троссард едва вернулся после выступлений за сборную Бельгии на Чемпионат Мира и теперь готов уладить вопрос со своим будущим.
"Арсенал" уже принял предложение "Бешикташа" в 17 миллионов фунтов, поэтому теперь все зависит от согласия самого Троссарда.
The Athletic сообщает, что в данный момент "Бешикташ" и Троссард обсуждают заключительные детали трехлетнего контракта с опцией продления на 12 месяцев. Зарплата Леандро в Стамбуле составит около 9 млн. евро (7.7 млн. фунтов) в год.
Окончательно сделка по Троссарду, сыгравшему 50 матчей за "Арсенал" в прошлом сезоне, может быть оформлена на предстоящей неделе.
13.07.2026 00:05
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