Троссард близок к договоренности с "Бешикташем"

Вингер "Арсенала" Леандро Троссард близок к согласованию условий личного контракта с турецким "Бешикташем".

31-летний Троссард едва вернулся после выступлений за сборную Бельгии на Чемпионат Мира и теперь готов уладить вопрос со своим будущим.



"Арсенал" уже принял предложение "Бешикташа" в 17 миллионов фунтов, поэтому теперь все зависит от согласия самого Троссарда.



The Athletic сообщает, что в данный момент "Бешикташ" и Троссард обсуждают заключительные детали трехлетнего контракта с опцией продления на 12 месяцев. Зарплата Леандро в Стамбуле составит около 9 млн. евро (7.7 млн. фунтов) в год.



Окончательно сделка по Троссарду, сыгравшему 50 матчей за "Арсенал" в прошлом сезоне, может быть оформлена на предстоящей неделе.