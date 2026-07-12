Кейн: "Англия может достичь другого уровня"

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что его команда все еще может "достичь другого уровня".

Накануне Англии потребовались экстра-таймы, чтобы одолеть Норвегию в четвертьфинале Чемпионата Мира со счетом 1:2.



После этой победы главный тренер англичан Томас Тухель выразил недовольство качеством игры и заявил, что его команде повезло.



По мнению Кейна, недовольство Тухеля связано с контрастом в игре англичан относительно того, что они показывают на тренировке, однако Харри надеется прибавить в полуфинале с Аргентиной.



"Наблюдая за нами на тренировкам, наблюдая нас вблизи и видя, на что мы способны, особенно с имеющими игроками и тем, как мы атакуем, как мы обыгрываем один в один, какими навыками обладаем, он просто хочет видеть эту версию нас".



"Он не хуже любого другого знает, что не все так просто, ведь мы играем против хороших соперников и хороших команд. Он пытается вытащить это из нас, да мы и сами знаем, что можем достичь другого уровня".



"Мы этого пока не видели, мы показываем это проблесками. Против Норвегии были эти проблески. Но мы не контролировали игру, так, как нам бы хотелось и как мы можем".



"В полуфинале нас ждет одна из лучших команд в мире, а самое приятное, что мы в полуфинале и чувствуем, что все еще можем прибавить".



"Но я не думаю, что стоит слишком волноваться из-за этого. Мы показываем много хороших вещей", — цитирует Кейна BBC.