"Бешикташ" ожидает оформить Троссарда в ближайшие дни

Турецкий "Бешикташ" ожидает оформить приобретение вингера "Арсенала" Леандро Троссарда в ближайшие дни.

Еще в прошлый уикенд стало известно, что "Арсенал" согласился отпустить 31-летнего Троссарда в "Бешикташ" за 20 миллионов евро (17 млн. фунтов), включая бонусы.



На днях Троссард закончил выступать на Чемпионате Мира за сборную Бельгии, которая в четвертьфинале уступила Испании, и теперь Леандро может окончательно уладить свое будущее.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Бешикташ" уже полностью договорился с "Арсеналом", а Троссарду предложил трехлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



"Бешикташ" уверен, что получит окончательное согласие от Троссарда, и это должно произойти со дня на день.



Продажа "Арсеналом" Троссарда может открыть дверь к переезду на "Эмирейтс" вингера "Брюгге" Христоса Цолиса.