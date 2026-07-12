Месси предвкушает свой первый матч против Англии

Лионель Месси Звезда сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что предвкушает первый в своей карьере матч против Англии.

Одолев Швейцарию в экстра-таймах (3:1), аргентинцы вышли в полуфинал Чемпионата Мира, где теперь сыграют против Англии.

Прежде 39-летний Месси еще никогда не играл против Англии на уровне сборных, так что для Лионеля это будет особенный и даже "уникальный" матч.

"Да, абсолютно, матчи против ведущих сборных всегда особенные, и прежде я никогда не играл против Англии, так что это будет уникальный матч".

"Это полуфинал Чемпионата Мира, а теперь нам нужно отдохнуть и подготовиться к нему. Мы затратили огромные усилия, мы уже дважды играли экстра-таймы плюс еще один матч, и иногда это чувствуется", — цитирует Месси talkSPORT.





Метки Месси, сборная Англии, сборная Аргентина, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2026 19:00

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  1. closer 12.07.2026 19:16 # closer
    Англичане выиграют ставлю писькорского вротвыебанного пи3дабола

    (ответить)

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