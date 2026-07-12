Месси предвкушает свой первый матч против Англии

Звезда сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что предвкушает первый в своей карьере матч против Англии.

Одолев Швейцарию в экстра-таймах (3:1), аргентинцы вышли в полуфинал Чемпионата Мира, где теперь сыграют против Англии.



Прежде 39-летний Месси еще никогда не играл против Англии на уровне сборных, так что для Лионеля это будет особенный и даже "уникальный" матч.



"Да, абсолютно, матчи против ведущих сборных всегда особенные, и прежде я никогда не играл против Англии, так что это будет уникальный матч".



"Это полуфинал Чемпионата Мира, а теперь нам нужно отдохнуть и подготовиться к нему. Мы затратили огромные усилия, мы уже дважды играли экстра-таймы плюс еще один матч, и иногда это чувствуется", — цитирует Месси talkSPORT.