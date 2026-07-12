ФИФА отрицает, что камера-паук помогла Англии забить гол против Норвегии

Камера-паук ФИФА отрицает, что камера-паук (Spidercam) помогла сборной Англии сравнять счет против Норвегии в 1/4 финала Чемпионата Мира.

Пропустив первыми, англичане смогли забить ответный гол против Норвегии в концовке первого тайма. Видеоповторы показывают, что мяч мог попасть если не в саму камеру, то в трос, на котором она подвешена, после чего снаряд опустился на Эллиота Андерсона, а тот и начал результативную комбинацию.

"Да, контакт, наверное, был. Нам не повезло. Мяч упал прямо с неба, поэтому его траектория изменилась. Это создано недопонимание между нашими игроками, и это был плохой момент для нас, но мы ничего не можем поделать. Не думаю, что матч будет переигран, поэтому что поделать", — посетовал главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен.

Однако ФИФА поспешила сообщить, что расположенный внутри мяча датчик касания не сработал, поэтому организация Джанни Инфантино не видит никакого вмешательства.

"Мы проверили данные с мяча Adidas с технологией Connected Ball, и график не показывает срабатывание сенсора", — цитирует представителя ФИФА Sky Sports.





Метки сборная Англии, сборная Норвегии, ФИФА, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2026 18:00

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  1. ganinilyha 12.07.2026 18:42 # ganinilyha
    Вообще пускай проверят свою технологию, которая касание хорватских волос считает по силе равным удару ногой.

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  2. ganinilyha 12.07.2026 18:41 # ganinilyha
    Там датчики по периметру поля, есть мнение, что мяч был вне зоны сигнала.
    И почему тогда нельзя предоставить записи с самой камеры?

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