ФИФА отрицает, что камера-паук помогла Англии забить гол против Норвегии

ФИФА отрицает, что камера-паук (Spidercam) помогла сборной Англии сравнять счет против Норвегии в 1/4 финала Чемпионата Мира.

Пропустив первыми, англичане смогли забить ответный гол против Норвегии в концовке первого тайма. Видеоповторы показывают, что мяч мог попасть если не в саму камеру, то в трос, на котором она подвешена, после чего снаряд опустился на Эллиота Андерсона, а тот и начал результативную комбинацию.



"Да, контакт, наверное, был. Нам не повезло. Мяч упал прямо с неба, поэтому его траектория изменилась. Это создано недопонимание между нашими игроками, и это был плохой момент для нас, но мы ничего не можем поделать. Не думаю, что матч будет переигран, поэтому что поделать", — посетовал главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен.



Однако ФИФА поспешила сообщить, что расположенный внутри мяча датчик касания не сработал, поэтому организация Джанни Инфантино не видит никакого вмешательства.



"Мы проверили данные с мяча Adidas с технологией Connected Ball, и график не показывает срабатывание сенсора", — цитирует представителя ФИФА Sky Sports.