"Арсенал" надеется на скорейшее приобретение Альвареса

"Арсенал" надеется согласовать приобретение нападающего испанского "Атлетико" Хулиана Альвареса и хочет сделать это как можно скорее.

Минувшей ночью 26-летний Альварес своим голом в экстра-таймах помог сборной Аргентине одержать победу 3:1 над Швейцарией и выйти в полуфинал Чемпионата Мира, где южноамериканцев ждет Англия.



После выступления на ЧМ-2026 у Альвареса будут положенные три недели каникул, когда "Арсенал" рассчитывает окончательно договориться о приобретении Хулиана.



И хотя Альварес предпочитает "Барселону" или "Реал", одновременно Хулиан открыт к переходу в "Арсенал", утверждает The Independent.



"Атлетико" решительно отказывается идти на сделку с кем-либо из конкурентов по Ла Лиге, но готов сесть за стол переговоров с "Арсеналом".



В данный момент "Арсенал" не желает тратить на Альвареса более 90 миллионов фунтов, тогда как "Атлетико" хочет за Хулиана более 100 млн. фунтов.