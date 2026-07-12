"Арсенал" надеется на скорейшее приобретение Альвареса

Хулиан Альварес "Арсенал" надеется согласовать приобретение нападающего испанского "Атлетико" Хулиана Альвареса и хочет сделать это как можно скорее.

Минувшей ночью 26-летний Альварес своим голом в экстра-таймах помог сборной Аргентине одержать победу 3:1 над Швейцарией и выйти в полуфинал Чемпионата Мира, где южноамериканцев ждет Англия.

После выступления на ЧМ-2026 у Альвареса будут положенные три недели каникул, когда "Арсенал" рассчитывает окончательно договориться о приобретении Хулиана.

И хотя Альварес предпочитает "Барселону" или "Реал", одновременно Хулиан открыт к переходу в "Арсенал", утверждает The Independent.

"Атлетико" решительно отказывается идти на сделку с кем-либо из конкурентов по Ла Лиге, но готов сесть за стол переговоров с "Арсеналом".

В данный момент "Арсенал" не желает тратить на Альвареса более 90 миллионов фунтов, тогда как "Атлетико" хочет за Хулиана более 100 млн. фунтов.





Метки Альварес, Арсенал, Атлетико

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2026 17:00

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  1. wengerrrro 12.07.2026 17:04 # wengerrrro
    топарик, но без ЦАПа гениального ничего не склеится

    (ответить)

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