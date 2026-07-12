Холанд: "Англии повезло обладать Беллингемом"

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд заявил, что полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема незаслуженно критикуют.

Перед началом Чемпионата Мира не утихали дискуссии о том, заслуживает ли Беллингем места в стартовом составе англичан, однако Джуд начал турнир основным игроком и быстро развеял все сомнения.



На счету Беллингема уже шесть голов на ЧМ-2026, включая дубль против Норвегии накануне. После поражения 1:2 от англичан Холанд хвалебно высказался о своем бывшем партнере по дортмундской "Боруссии".



"Джуд — мой хороший друг. Мы вместе провели два хороших года в Дортмунде, мы продолжаем общаться, и он очень хороший парень. Нам было так весело вместе".



"Я не удивлен, что он забил два гола и играет так, как он играет".



"Единственное, что иногда его слегка чересчур критикуют, потому что он забивает недостаточно голов или вроде того".



"Он не заслуживает этого, потому что он один из лучших в мире, и он является полузащитником, который все равно забивает голы и все равно обводит каждого на поле!"



"Так что это просто похвала Джуда. Он невероятен".



"Сборной Англии и "Реалу" повезло, потому что каждый хотел бы обладать Джудом в своей команде", — цитирует Холанда Daily Star.