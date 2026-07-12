Кейн: "Мы снова нашли путь к победе"

Капитан сборной Англии Харри Кейн похвалил свою команду после победы над Норвегией в 1/4 финала Чемпионата Мира.

Дубль Джуда Беллингема позволил англичанам одолеть Норвегию со счетом 1:2 и выйти в полуфинал ЧМ-2026, где они теперь сразятся с Аргентиной.



Кейн признает, что это был не лучший матч англичан в плане качества игры, однако Харри не придает этому значения, учитывая климатический фактор и стадию соревнования.



"Это был тяжелый, действительно тяжелый матч. Жара, влажность были важным фактором, и был сложно выдержать это".



"Но мы снова нашли путь. У нас особенная группа игроков, особенная команда, и мы снова справились с задачей".



"Мы не показали своей лучшей игры, но на данной стадии соревнования вам лишь нужно найти способ попасть в следующий раунд. Теперь мы предвкушаем полуфинал в среду", — сообщил Кейн talkSPORT.