Кейн: "Мы снова нашли путь к победе"

Харри Кейн Капитан сборной Англии Харри Кейн похвалил свою команду после победы над Норвегией в 1/4 финала Чемпионата Мира.

Дубль Джуда Беллингема позволил англичанам одолеть Норвегию со счетом 1:2 и выйти в полуфинал ЧМ-2026, где они теперь сразятся с Аргентиной.

Кейн признает, что это был не лучший матч англичан в плане качества игры, однако Харри не придает этому значения, учитывая климатический фактор и стадию соревнования.

"Это был тяжелый, действительно тяжелый матч. Жара, влажность были важным фактором, и был сложно выдержать это".

"Но мы снова нашли путь. У нас особенная группа игроков, особенная команда, и мы снова справились с задачей".

"Мы не показали своей лучшей игры, но на данной стадии соревнования вам лишь нужно найти способ попасть в следующий раунд. Теперь мы предвкушаем полуфинал в среду", — сообщил Кейн talkSPORT.





Метки Кейн, сборная Англии, сборная Норвегии, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2026 15:00

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