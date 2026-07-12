"Эвертон" готов заплатить не более 10 млн. фунтов за Грилиша

"Эвертон" готов заплатить не более 10 миллионов фунтов за вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша.

Именно в "Эвертоне" Грилиш провел прошлый сезон, совершив восемь результативных действий в 22 матчах, прежде чем перелом стопы досрочно завершил кампанию для Джека.



Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес остался доволен Грилишем и хочет того вернуть, однако "ириски" не готовы крупно потратиться на постоянный трансфер игрока, которому в сентябре исполнится 31.



Как сообщает Football Insider, "Эвертон" сможет предложить за Грилиша лишь 5-10 млн. фунтов, что ничуть не близко к тем 50 млн. фунтов, что были предусмотрены в арендном соглашении в качестве стоимости выкупа Джека.



Добавим, Грилиш уже приступил к предсезонной подготовке "Сити", и судьба Джека в том числе будет зависеть от нового главного тренера "горожан" Энцо Марески.