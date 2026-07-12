Беллингем не согласен с Тухелем насчет игры англичан против Норвегии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем не согласился с выводами своего главного тренера Томаса Тухеля насчет игры команды против Норвегии.

После победы 1:2 над Норвегией в 1/4 финала Чемпионата Мира Тухель выразил недовольство игрой англичан и заявил, что его команде повезло.



Однако Беллингем так не считает. Джуд чувствует, что Тухель не вполне понимает, каково это противостоять звездным игрокам норвежской сборной в условиях невыносимой жары.



"Ну, и ладно. Это сложно. Это тяжелая задача. Все игроки упорно трудились, поэтому мои мысли и благодарность обращены к игрокам, которые вышли и снова замечательно потрудились".



"Возможно, он (Тухель) не знает, каково это играть в такого рода условиях против Эрлинга Холанда, Эдегора, Нуса, Серлота. Против этой команды непросто играть. Поэтому, думаю, мы старались создать позитивную обстановку. Вы не будете выигрывать каждый матч, забивая кучу голов и совершая тысячу передач. Иногда вам нужно побеждать грязно, и сегодня вечером мы снова это сделали", — цитирует Беллингема The Guardian.