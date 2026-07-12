Ибрагимович раскритиковал игру Мадуэке против Норвегии

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович раскритиковал игру вингера "Арсенала" Нони Мадуэке за сборную Англии против Норвегии.

Накануне англичане одержали победу 1:2 над Норвегией в 1/4 финала Чемпионата Мира, но для Мадуэке этот матч был завершен уже в перерыве, когда Нони уступил свое место на поле Букайо Сака.



До своей замены Сака успел совершить 28 касаний и не создал ни одного момента, и у Ибрагимовича сложилось впечатление, что Англия играла вдесятером.



"Пока что у них на одного игрока меньше. Мадуэке находится на поле, и я должен сказать, что каждый раз, когда он принимает мяч, он принимает неправильное решение, и он перемещается по полю пешком".



"На месте Тухеля я бы заменил его, он не сделал ничего в первые 45 минут. Даже перерыв на водопой не помог... Они играют в меньшинстве", — сообщил Ибрагимович в эфире FOX Sports.