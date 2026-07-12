МЮ сможет еще раз заработать на Гарначо

"Манчестер Юнайтед" сможет заработать на продаже "Челси" вингера Алехандро Гарначо более 4 миллионов фунтов.

Лишь год назад "Челси" приобрел Гарначо у "Юнайтед" за 40 млн. фунтов, однако Алехандро не смог закрепиться в стартовом составе "синих".



На текущей неделе главный тренер "Челси" Хаби Алонсо начал готовить свою команду к новому сезону, но Гарначо пока не появился на базе в Кобхэме.



В данный момент Гарначо и его представители заняты изучением имеющихся у Алехандро вариантов. К 22-летнему аргентинцу существует интерес из Премьер-Лиги, Европы и Саудовской Аравии.



По информации BBC, переговоры с заинтересованными клубами уже ведутся и с некоторыми находятся на продвинутой стадии.



"Челси" оценивает Гарначо в 43 миллиона фунтов (50 млн. евро) и готов рассмотреть предложения только насчет постоянного трансфера, а не аренды. При этом "Юнайтед" как бывший клуб вингера сможет рассчитывать на 10 процентов от вырученной "синими" суммы.