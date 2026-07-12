Тухель объяснил замену Райса в перерыве против Норвегии

Деклан Райс Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил замену полузащитника "Арсенала" Деклана Райса в перерыве матча Чемпионата Мира против Норвегии.

Райс сыграл только 45 из 120 минут победного для англичан матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Норвегии накануне вечером (1:2).

Достоверно известно, что перед матчем в Майами Райс не тренировался пару дней из-за кишечной инфекции, а также у Деклана были проблем с задней поверхностью бедра и нижней частью спины.

Однако после выхода в полуфинал Тухель заверил, что замена Райса на Эберечи Эзе в перерыва была тактической, хотя Томас и признает, что Деклан не был готов сыграть матч целиком.

"Болезнь или травма? Ни то, ни другое".

"Мы хотели изменить игру и сделать ее более атакующей. Мы знали, что Деклан не продержится ни 90 минут, ни 120 минут, поэтому мы его заменили", — сообщил Тухель BBC.





Метки Арсенал, Райс, сборная Англии, сборная Норвегии, Тухель, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2026 09:00

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