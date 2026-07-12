Тухель объяснил замену Райса в перерыве против Норвегии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил замену полузащитника "Арсенала" Деклана Райса в перерыве матча Чемпионата Мира против Норвегии.

Райс сыграл только 45 из 120 минут победного для англичан матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Норвегии накануне вечером (1:2).



Достоверно известно, что перед матчем в Майами Райс не тренировался пару дней из-за кишечной инфекции, а также у Деклана были проблем с задней поверхностью бедра и нижней частью спины.



Однако после выхода в полуфинал Тухель заверил, что замена Райса на Эберечи Эзе в перерыва была тактической, хотя Томас и признает, что Деклан не был готов сыграть матч целиком.



"Болезнь или травма? Ни то, ни другое".



"Мы хотели изменить игру и сделать ее более атакующей. Мы знали, что Деклан не продержится ни 90 минут, ни 120 минут, поэтому мы его заменили", — сообщил Тухель BBC.