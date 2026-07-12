"Лидс" вступил в борьбу за Мухаремовича
"Лидс" вступил в борьбу с "Борнмутом" и "Сандерлендом" за защитника итальянского "Сассуоло" Тарика Мухаремовича.
Ранее этим летом "Лидс" продал в "Брайтон" Паскаля Стрейка за 20 миллионов фунтов, поэтому главному тренеру "белых" Даниэлю Фарке нужен новый центральный защитник.
По информации журналиста Фабрицио Романо, "Лидс" стал уже третьим претендентом из Премьер-Лиги на Мухаремовича, который был одним из лучших игрок сборной Боснии и Герцеговины на Чемпионате Мира.
Мухаремович оценивается в 40 миллионов евро (34 млн. фунтов), однако 50 процентами от вырученной за Тарика суммы "Сассуоло" пришлось бы поделиться с "Ювентусом" как с бывшим клубом 23-летнего боснийца.
12.07.2026 08:00
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