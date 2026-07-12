Тухель считает, что Англии "повезло" победить Норвегию

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель считает, что его команде "повезло" одолеть Норвегию в 1/4 финала Чемпионата Мира.

Накануне англичане отпраздновали победу 1:2 над Норвегией благодаря дублю Джуда Беллингема, причем решающий в матче гол был забит в экстра-таймах.



При этом во втором тайме Норвегия владела инициативой, забив незасчитанный из-за фола гол и попав в перекладину, поэтому Тухель не может похвалить свою команду за качество футбола.



"Мы сами очень, очень усложнили себе жизнь сегодня. Это великолепный результат, мы в полуфинале. Это удивительно, но я недоволен игрой".



"Недоволен во всех отношениях. Самоотдача присутствовала, но мы очень, очень усложнили себе жизнь тем, каким образом играли. Неряшливо, с тактическими ошибками, недостаточно быстро, недостаточно настойчиво. Нам весьма повезло".



"Мы прибавим, нам нужно прибавить. А сейчас время отпраздновать. Нужно все это осмыслить. Нужно сделать все возможное, чтобы улучшить свою игру".



"Характер? Мы прошли дальше чисто на характере. Как вы можете об этом говорить сейчас? Проблема не в характере. Можете так и написать. Проблема в качестве игры. Нам нужно играть лучше", — сообщил Тухель ITV.