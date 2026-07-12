"Спортинг" арендовал Дерри у "Челси"

Лиссабонский "Спортинг" взял вингера "Челси" Джесси Дерри в аренду на сезон 2026/27.

Ранее на этой неделе Дерри заключил с "Челси" новый контракт до 2032 года, вслед за чем "синие" отправили Джесси в Лиссабон набираться опыта.



19-летний англичанин, способный сыграть на обоих флангах, является продуктом академии "Челси", сыграв три матча за первую команду "синих" с момента своего дебюта в феврале.



"Переход сюда был очень простым решением. Я решил отправиться в "Спортинг", чтобы попытаться помочь клубу выигрывать трофеи. Мне известно, что это главная цель здесь, и я тоже хочу этого", — сообщил Дерри после того, как присоединился к "Спортингу".